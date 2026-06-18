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Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту

16:20, 18 червня 2026
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ВККС оприлюднила результати виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду.
Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту
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Вищою кваліфікаційною комісією суддів 17 червня затверджено кодовані та декодовані результати виконання 09–10 жовтня 2025 року практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду (четвертий етап кваліфікаційного іспиту) кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

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ВККС нагадала: добір кандидатів на посаду судді місцевого суду оголошено рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24 з урахуванням 1 800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких 200 – у місцевих господарських судах.

Згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року № 367/зп-24 оголошено приймання від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, заяв про складання кваліфікаційного іспиту.

До складання кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації місцевого господарського суду допущено 2 461 кандидата на посаду судді місцевого суду та 140 суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

До виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду допущено 389 кандидатів на посаду судді місцевого суду та 22 судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Встановлено результати виконання 406 особами (5 – не з’явилися) практичного завдання зі спеціалізації господарського суду:

1) набрали прохідний бал – 319 осіб;

2) не набрали прохідного бала – 87 осіб:

від 72 до 99,34 бала – 11 осіб;

від 100 до 112 балів – 76 осіб.

 

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суд суддя ВККС

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