Кабмін оновив правила застосування РРО для бізнесу, пошти та сфери послуг

Уряд уточнив правила застосування касових апаратів і програмних РРО та оновив норми відповідно до законодавства про платіжні послуги.

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Кабмін ухвалив зміни до низки постанов, які регулюють застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Оновлення стосуються діяльності поштових відділень, окремих видів торгівлі та послуг, а також технічного обслуговування РРО і вимог до фіскальних функцій під час здійснення платіжних операцій через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Кабмін вніс зміни до правил застосування РРО та програмних РРО

Уряд затвердив зміни до низки урядових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Документ передбачає коригування переліку форм і умов здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, за яких дозволяється проводити розрахункові операції без застосування РРО або програмних РРО із використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Що зміниться для поштових відділень

У переліку дозволених випадків проведення розрахункових операцій без РРО уряд уточнив низку положень, пов’язаних із діяльністю поштових відділень.

Зокрема, у пункті 8 слово «Мінінфраструктури» замінено на «Мінрозвитку», а також уточнено формулювання щодо відділень поштового зв’язку. Аналогічні зміни внесено до пункту 9, де слова «на підприємствах поштового» замінено словами «у відділеннях поштового».

З переліку виключили окремі види діяльності

Постановою також виключено згадку про морські та річкові судна з пункту 10 відповідного переліку. Крім того, у пункті 15 термін «річковий» замінено на «внутрішній водний», а назву Міністерства інфраструктури оновлено відповідно до чинної структури органів влади.

Також у пунктах 17 та 22 виключено згадки про селища міського типу.

Оновлено порядок технічного обслуговування РРО

Окремі зміни внесено до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій.

Зокрема, з пункту 51 цього Порядку виключено слова «відповідно до Закону».

Змінили посилання на законодавство про платіжні послуги

Крім того, уряд оновив вимоги щодо реалізації фіскальних функцій РРО, які використовуються під час операцій із приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

В абзаці п’ятому пункту 2 відповідних вимог слова «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» замінено словами «Про платіжні послуги». Також в абзаці п’ятому пункту 3 слова «органів доходів і зборів» замінено словами «контролюючих органів».

Таким чином, ухвалені зміни мають переважно технічний та нормативно-узгоджувальний характер і спрямовані на приведення чинних урядових постанов у відповідність до актуального законодавства та структури державних органів.

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