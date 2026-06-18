Евроинтеграция агросектора: в парламенте назвали главные риски и потребности отрасли

В Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС заявили, что адаптация украинского агросектора к стандартам ЕС требует значительных инвестиций, подготовки квалифицированных кадров и усиления возможности профильных государственных органов, отвечающих за реализацию аграрной политики и евроинтеграционных реформ.

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В Комитете Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз подчеркнули необходимость усиления поддержки аграрного сектора в процессе адаптации к стандартам ЕС. Об этом шла речь во время экспертной дискуссии «Общее состояние процесса приобретения Украиной членства в ЕС, а также перспектива улучшения состояния отрасли при решении проблем адаптации агропродовольственного сектора к стандартам ЕС».

В Комитете отметили, что сельское хозяйство является одной из наиболее регулируемых сфер в праве Европейского Союза. Отрасль базируется на Общей аграрной политике ЕС и регулируется как нормами первичного права, так и значительным массивом вторичного законодательства, включая регламенты и директивы.

Отмечается, что приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС является сложным и многогранным процессом. Он предусматривает не только принятие необходимых нормативно-правовых актов, но и создание механизмов для их эффективного внедрения и практического применения.

В то же время внедрение европейских стандартов требует значительных финансовых ресурсов, особенно от малых и средних агропредприятий. Многие производители не имеют достаточных собственных средств для модернизации производства и приведения его в соответствие с требованиями ЕС, поэтому нуждаются в доступе к грантовым программам и льготному кредитованию.

Отдельной проблемой остаётся нехватка специалистов, способных работать по новым стандартам. Речь, в частности, идёт об агрономах в сфере точного земледелия, а также об экспертах, владеющих знаниями европейского законодательства и практики его применения.

В Комитете также считают, что украинское сельское хозяйство нуждается в существенном усилении кадрового и технического потенциала профильных министерств и государственных органов, ответственных за реализацию аграрной политики и евроинтеграционных реформ.

Кроме того, во время дискуссии было высказано мнение, что для эффективного ведения переговоров со странами-членами ЕС и формирования качественной государственной политики аграрный сектор нуждается в отдельном профильном министерстве с надлежащими институциональными возможностями.

«Для того чтобы вести реальный эффективный диалог со странами-членами ЕС, нам нужен министр этой отрасли и реальная способность министерства, которое могло бы вырабатывать эффективную государственную политику», — отметили в Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС.

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