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Опоздание с сертификатом Торгово-промышленной палаты не является основанием для отказа в форс-мажоре — КХС ВС

16:55, 18 июня 2026
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Несвоевременное предоставление сертификата Торгово-промышленной палаты Украины не лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, если договор не предусматривает таких последствий.
Опоздание с сертификатом Торгово-промышленной палаты не является основанием для отказа в форс-мажоре — КХС ВС
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Сам по себе факт несвоевременного предоставления сертификата Торгово-промышленной палаты Украины не лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, если договором прямо не предусмотрена утрата такого права. При разрешении спора определяющим является своевременное уведомление контрагента о наступлении форс-мажорных обстоятельств, тогда как сертификат ТПП является лишь доказательством их существования и может быть получен позднее.

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К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховный Суд.

Обстоятельства дела №905/541/16

АО «НАК «Нафтогаз Украины» обратилось с иском к ПАО «Мариупольгаз» о взыскании задолженности по договору купли-продажи природного газа, а также 3 % годовых и инфляционных потерь. Истец считал, что ответчик не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, поскольку предоставил сертификат ТПП Украины с нарушением установленного договором четырнадцатидневного срока.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, удовлетворил иск частично.

Суды предыдущих инстанций установили, что ответчик своевременно уведомил истца о наступлении форс-мажорных обстоятельств, связанных с актами терроризма на территории Донецкой области, а сертификат ТПП был предоставлен позднее.

Вывод Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд отметил, что необходимо различать обязанность уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и обязанность предоставить доказательства их существования. Уведомление должно быть осуществлено в срок, определенный договором, либо незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, тогда как получение сертификата ТПП зависит от отдельной процедуры и может произойти значительно позднее.

ОП КГС ВС подчеркнула, что при отсутствии в договоре прямого условия об утрате права ссылаться на форс-мажор в случае несвоевременного предоставления сертификата ТПП такое нарушение не может автоматически влечь негативные последствия для стороны. Решающим является соблюдение обязанности по своевременному уведомлению контрагента о форс-мажорных обстоятельствах.

Суд также отметил, что сертификат ТПП не имеет заранее установленной доказательной силы и подлежит оценке судом в совокупности с другими доказательствами. При этом стороны вправе самостоятельно определить в договоре порядок подтверждения форс-мажора и последствия несоблюдения соответствующих процедур.

По результатам рассмотрения дела объединенная палата КГС ВС конкретизировала правовой вывод относительно применения форс-мажорной оговорки и указала, что несвоевременное предоставление сертификата ТПП при отсутствии прямо установленных договором последствий не лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

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Верховный Суд судебная практика КХС ВС

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