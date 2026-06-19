У Запоріжжі перед судом постане батько, який систематично ґвалтував доньку

46-річний чоловік упродовж 2024-2025 років, систематично ґвалтував та розбещував доньку

фото: прокуратура

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До суду скеровано справу 46-річного жителя Запоріжжя, якого звинувачують у систематичному зґвалтуванні та розбещенні 12-річної доньки. За інформацією Офісу Генрокурора, сам підозрюваний свою провину відкидає.

Слідство встановило, що знущання тривали протягом 2024–2025 років, коли батько залишався з дитиною наодинці. Щоб залякати дівчинку, він застосовував фізичний та психологічний тиск: погрожував забрати гаджети або поскаржитися матері на її «погану поведінку».

Про пережите насильство потерпіла наважилася розповісти матері лише у грудні 2025 року, після чого жінка одразу звернулася до правоохоронців. Чоловіка затримали та взяли під варту без права на заставу.

Окрім сексуальних злочинів, фігуранту також інкримінують незаконне поводження зі зброєю.

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