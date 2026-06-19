ВС зобов’язав Службу відновлення виплатити власнику Porsche понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу

Верховний Суд: підрядник не звільняє Службу відновлення від відповідальності за ДТП через стан дороги.

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Верховний Суд залишив у силі рішення апеляційного суду про відшкодування понад 780 тис. грн матеріальної шкоди власнику Porsche Panamera, який потрапив у ДТП через неналежний стан дорожнього покриття на автодорозі Київ–Чоп у Житомирській області. Таке рішення ухвалила Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 278/1722/21.

Обставини справи

У червні 2021 року позивач звернувся до суду з позовом до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області про стягнення 1 226 183,49 грн шкоди, пов’язаної з ДТП, що сталася 13 листопада 2020 року на 138 км автодороги Київ–Чоп. Позов було обґрунтовано тим, що на думку позивача причиною аварії стала неналежно закріплена гумова конструкція довжиною дев’ять метрів на деформаційному шві дорожнього покриття, яка спричинила втрату керування та механічні пошкодження автомобіля.

За результатами експертного дослідження розмір матеріальної шкоди визначено у сумі 780 458,60 грн.

Житомирський районний суд 1 листопада 2024 року відмовив у задоволенні позову, вказавши на недоведеність причинного зв’язку між станом дороги та ДТП.

Натомість Житомирський апеляційний суд 16 січня 2025 року скасував це рішення та ухвалив нове, яким позов задовольнив частково та стягнув із Служби відновлення та розвитку інфраструктури:

780 458,60 грн матеріальної шкоди;

15 000 грн витрат на правничу допомогу;

19 496,33 грн судового збору.

Додатковою постановою від 22 січня 2025 року також стягнуто 4 800 грн витрат на експертне дослідження.

Апеляційний суд дійшов висновку, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури, яка відповідає за стан доріг у регіоні, не забезпечила належне утримання дорожнього покриття. Саме це стало причиною ДТП та пошкодження автомобіля позивача.

Не погодившись із рішенням апеляційного суду, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області звернулася до Верховного Суду. Вона наполягала, що ДТП сталася не через стан дороги, а через неуважність водія Porsche. Також відповідач зазначав, що утримання цієї ділянки дороги здійснювала підрядна організація, тому саме вона, на думку Служби, повинна нести відповідальність за можливі недоліки дорожнього покриття.

Якого висновку дійшов Верховний Суд

Верховний Суд наголосив, що відповідно до статей 22 та 1166 ЦК України майнова шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала. Для покладення відповідальності необхідно встановити наявність шкоди, протиправної поведінки, причинного зв’язку між такою поведінкою та шкодою, а також вину заподіювача. При цьому саме позивач повинен довести факт завдання шкоди та причинний зв’язок, а відповідач — відсутність своєї вини.

Суд звернув увагу, що Закон України «Про дорожній рух» та Закон України «Про автомобільні дороги» гарантують учасникам дорожнього руху право на безпечні умови пересування та відшкодування збитків, завданих через невідповідність стану доріг вимогам безпеки. Власники доріг або уповноважені ними органи несуть відповідальність за створення безпечних умов руху та зобов’язані компенсувати шкоду, якщо ДТП сталася через неналежне утримання дорожньої інфраструктури.

Судами було встановлено, що органом державного управління автомобільними дорогами загального користування у Житомирській області є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, на балансі якої перебуває відповідна ділянка автодороги Київ – Чоп. Також Верховний Суд погодився із висновками апеляційного суду, що саме Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області несе відповідальність перед учасниками дорожнього руху за шкоду, заподіяну внаслідок неналежного утримання автомобільних доріг.

Суд також відхилив доводи касаційної скарги про відповідальність підрядної організації. Колегія суддів наголосила, що матеріали справи не містять доказів належного виконання підрядником робіт на ділянці дороги, де сталася ДТП. Водночас замовник робіт був зобов’язаний контролювати виконання підрядником своїх обов’язків та забезпечувати безпечний стан дороги. Невиконання або неналежне виконання підрядником умов договору не звільняє замовника від відповідальності перед третіми особами.

За результатами розгляду справи Верховний Суд залишив касаційну скаргу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області без задоволення, а рішення апеляційного суду без змін.

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