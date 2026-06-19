На Полтавщині судді Ларисі Фисун пообіцяли «розправу» після рішення про арешт обвинуваченого

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Карлівського районного суду Полтавської області Лариси Фисун про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

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ВРП розглянула справу, пов’язану з погрозами розправи, які обвинувачений висловив після обрання йому запобіжного заходу.

Обставини справи

Так, 3 квітня 2026 року суддя Лариса Фисун як слідча суддя ухвалила рішення про тримання обвинуваченого під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 66 560 гривень.

9 квітня 2026 року судді стало відомо, що після проголошення ухвали обвинувачений висловлював погрози фізичної розправи щодо неї. Суддя розцінила ці висловлювання як психологічний тиск та втручання в її діяльність з метою впливу на здійснення правосуддя.

Підтвердження обставин міститься в письмових поясненнях працівників апарату Карлівського районного суду — старшого секретаря суду та секретаря судового засідання.

Відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя Лариса Фисун звернулася з повідомленням про втручання до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора.

Полтавська обласна прокуратура повідомила, що 13 квітня 2026 року за заявою судді Полтавським районним управлінням поліції розпочато досудове розслідування за фактом погроз вчинення насильства щодо судді. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Решетилівської окружної прокуратури. Розслідування триває.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя наголосила, що не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію таких дій, оскільки це компетенція правоохоронних органів. Водночас ВРП має достатні підстави для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора з вимогою надати інформацію про хід розкриття та розслідування кримінального провадження, внесеного 13 квітня 2026 року до ЄРДР за ч. 1 ст. 377 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність судді).

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