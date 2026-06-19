Юриста з Великої Британії відсторонили від практики на рік через допомогу доньці обійти судову заборону

Під час слухання юрист зачитував відповіді, підготовлені донькою попри судову заборону.

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У Великій Британії юриста, який працює в судах вищої інстанції з 1972 року, відсторонили від професійної діяльності на 12 місяців. Причина — порушення професійної етики та дії, які, за висновком дисциплінарного органу, підірвали довіру до судової системи.

Його визнали винним у неналежній поведінці під час судового слухання у 2022 році, вказує Law Gazette.

Що сталося у справі

У центрі справи — судова заборона, яку раніше було накладено на його доньку. Рішенням суду їй було заборонено виступати в судових засіданнях.

Попри це, під час слухання у справі про смерть людини юрист представляв інтереси родини, а донька перебувала поруч і фактично брала участь у підготовці виступу.

Як було порушено заборону

Дисциплінарний орган встановив, що:

юрист передавав у суді відповіді, підготовлені донькою;

озвучував її інструкції як власну позицію;

фактично допомагав їй обходити судову заборону;

надавав суду неточну інформацію щодо процесуальних моментів;

затягував розгляд справи через хаотичний характер виступів.

У рішенні зазначено, що така поведінка ускладнила роботу суду та порушила принцип ефективного правосуддя.

Оцінка дисциплінарного органу

Регулятор адвокатської професії підкреслив, що юристи зобов’язані діяти чесно та сприяти суду, а не створювати перешкоди для розгляду справ.

За його висновком, дії юриста були достатньо серйозними, щоб застосувати річне відсторонення від практики.

Позиція сторони захисту

Сторона доньки заявила, що вона не порушувала судову заборону, а висновки дисциплінарного органу є помилковими. Також повідомлено про намір оскаржити рішення.

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