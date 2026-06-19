  1. У світі

Юриста з Великої Британії відсторонили від практики на рік через допомогу доньці обійти судову заборону

07:54, 19 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Під час слухання юрист зачитував відповіді, підготовлені донькою попри судову заборону.
Юриста з Великої Британії відсторонили від практики на рік через допомогу доньці обійти судову заборону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії юриста, який працює в судах вищої інстанції з 1972 року, відсторонили від професійної діяльності на 12 місяців. Причина — порушення професійної етики та дії, які, за висновком дисциплінарного органу, підірвали довіру до судової системи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Його визнали винним у неналежній поведінці під час судового слухання у 2022 році, вказує Law Gazette.

Що сталося у справі

У центрі справи — судова заборона, яку раніше було накладено на його доньку. Рішенням суду їй було заборонено виступати в судових засіданнях.

Попри це, під час слухання у справі про смерть людини юрист представляв інтереси родини, а донька перебувала поруч і фактично брала участь у підготовці виступу.

Як було порушено заборону

Дисциплінарний орган встановив, що:

  • юрист передавав у суді відповіді, підготовлені донькою;
  • озвучував її інструкції як власну позицію;
  • фактично допомагав їй обходити судову заборону;
  • надавав суду неточну інформацію щодо процесуальних моментів;
  • затягував розгляд справи через хаотичний характер виступів.

У рішенні зазначено, що така поведінка ускладнила роботу суду та порушила принцип ефективного правосуддя.

Оцінка дисциплінарного органу

Регулятор адвокатської професії підкреслив, що юристи зобов’язані діяти чесно та сприяти суду, а не створювати перешкоди для розгляду справ.

За його висновком, дії юриста були достатньо серйозними, щоб застосувати річне відсторонення від практики.

Позиція сторони захисту

Сторона доньки заявила, що вона не порушувала судову заборону, а висновки дисциплінарного органу є помилковими. Також повідомлено про намір оскаржити рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

юрист Велика Британія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

На Полтавщині судді Ларисі Фисун пообіцяли «розправу» після рішення про арешт обвинуваченого

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Карлівського районного суду Полтавської області Лариси Фисун про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя.

Бронювання понад ліміт: у бізнесу є лише 10 днів на анулювання відстрочок

Мінекономіки виявило перевищення лімітів бронювання: підприємствам дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок.

Мати подарувала доньці будинок, розраховуючи на догляд, а та припинила допомагати: ВС пояснив, чи можна скасувати договір

Суд наголосив, що для вирішення спору про недійсність договору дарування через помилку необхідно повно дослідити обставини, які можуть свідчити про нерозуміння дарувальником правової природи правочину.

Конфлікт у стінах ОГП: ВРП закрила дисциплінарну справу щодо прокурора

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення з прокурора Генінспекції Офісу Генпрокурора Олександра Бондаренка.

На Полтавщині поліція програла справу про пʼяне водіння у суді через невірний показник температури на чеку «Драгера»

Уважність до деталей у протоколі та чеку алкотестеру може стати вирішальною у збереженні права керування та уникненні несправедливого штрафу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]