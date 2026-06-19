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Чому не варто залишати «сплячий» ФОП: які ризики та як закрити підприємницьку діяльність

08:12, 19 червня 2026
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Які наслідки може мати незакритий ФОП та як швидко припинити діяльність через «Дію».
Чому не варто залишати «сплячий» ФОП: які ризики та як закрити підприємницьку діяльність
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Багато українців після припинення фактичної роботи залишаються зареєстрованими як фізичні особи-підприємці, не надаючи цьому особливого значення. Однак статус ФОП не зникає автоматично разом із припиненням бізнесу. Поки підприємець офіційно не оформить припинення діяльності, на нього можуть поширюватися обов’язки щодо подання звітності та інші вимоги законодавства. Саме тому фахівці радять не відкладати процедуру закриття ФОП, якщо вести підприємницьку діяльність надалі не планується.

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Чому варто офіційно закрити ФОП

Нерідко людина фактично вже не займається бізнесом, але не подає документи на припинення підприємницької діяльності. У такому випадку ФОП формально продовжує існувати в державних реєстрах роками.

Серед основних причин для закриття ФОП називають:

  • відсутність необхідності подавати «нульові» декларації, неподання яких може призвести до штрафів;
  • скасування обов’язку сплачувати платежі, зокрема єдиний соціальний внесок, єдиний податок та військовий збір, які можуть нараховуватися незалежно від фактичного ведення діяльності;
  • уникнення ризиків отримання штрафів і пені для так званих «сплячих» ФОП, які не подають звітність.

Як припинити діяльність ФОП

Сьогодні процедура припинення підприємницької діяльності є досить простою та займає мінімум часу. Закрити ФОП можна як через портал «Дія», так і звернувшись до державного реєстратора.

Важливо, що припинення підприємницької діяльності здійснюється незалежно від місця проживання фізичної особи-підприємця в межах України.

Після надходження документів для державної реєстрації припинення діяльності державний реєстратор зобов’язаний протягом 24 годин внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру. Після цього інформація автоматично передається до Державної податкової служби, органів статистики та Пенсійного фонду.

Як закрити ФОП через «Дію»

Для припинення підприємницької діяльності через портал «Дія» необхідно виконати кілька кроків:

  1. Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
  2. Зареєструватися або авторизуватися в особистому кабінеті на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису.
  3. Заповнити онлайн-форму для отримання послуги. Більшість необхідних даних уже міститься в системі, тому користувачу потрібно лише перевірити правильність інформації та підписати заяву КЕП.
  4. Дочекатися повідомлення про припинення підприємницької діяльності, яке з’явиться в особистому кабінеті та буде надіслане на електронну пошту.

Як нагадали у Департаменті державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, якщо підприємець більше не планує вести господарську діяльність, не варто залишати ФОП зареєстрованим лише формально. Своєчасне припинення підприємницької діяльності дозволяє уникнути зайвих обов’язків щодо подання звітності, можливих нарахувань платежів, штрафів та пені в майбутньому.

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підприємець Дія ФОП

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