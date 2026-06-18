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ВККС рекомендує відрядити 21 суддю до інших судів

17:39, 18 червня 2026
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Суддів Донецького та Луганського окружних адмінсудів відрядили до Харківського та Дніпропетровського окружних адмінсудів.
ВККС рекомендує відрядити 21 суддю до інших судів
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У середу, 17 червня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє ВККС.

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У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження 10 суддів Донецького окружного адміністративного суду строком на один рік до Харківського окружного адміністративного суду:

Волгіної Наталі Петрівни;

Галатіної Олени Олександрівни;

Давиденко Тетяни Вікторівни;

Зеленова Андрія Сергійовича;

Лазарєва Віктора Вікторовича;

Логойди Тетяни Володимирівни;

Смагар Світлани Володимирівни;

Стойки Віталія Васильовича;

Тарасенка Ігоря Миколайовича;

Чучка Владислава Михайловича.

Куденкова Кирила Олеговича, суддю Донецького окружного адміністративного суду, вирішено відрядити до Житомирського окружного адміністративного суду.

Також у зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження 10 суддів Луганського окружного адміністративного суду строком на один рік до Дніпропетровського окружного адміністративного суду:

Ірметової Олесі Віталіївни;

Качанка Олександра Миколайовича;

Кисельової Євгенії Олександрівни;

Кисіля Сергія Вікторовича;

Петросян Крістіни Єрвандівни;

Пляшкової Катерини Олександрівни;

Свергун Ірини Олексіївни;

Секірської Анжели Геннадіївни;

Смішливої Тетяни Вікторівни;

Чернявської Тетяни Іванівни.

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