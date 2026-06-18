ВККС рекомендує відрядити 21 суддю до інших судів
У середу, 17 червня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє ВККС.
У зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження 10 суддів Донецького окружного адміністративного суду строком на один рік до Харківського окружного адміністративного суду:
Волгіної Наталі Петрівни;
Галатіної Олени Олександрівни;
Давиденко Тетяни Вікторівни;
Зеленова Андрія Сергійовича;
Лазарєва Віктора Вікторовича;
Логойди Тетяни Володимирівни;
Смагар Світлани Володимирівни;
Стойки Віталія Васильовича;
Тарасенка Ігоря Миколайовича;
Чучка Владислава Михайловича.
Куденкова Кирила Олеговича, суддю Донецького окружного адміністративного суду, вирішено відрядити до Житомирського окружного адміністративного суду.
Також у зв’язку із зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження 10 суддів Луганського окружного адміністративного суду строком на один рік до Дніпропетровського окружного адміністративного суду:
Ірметової Олесі Віталіївни;
Качанка Олександра Миколайовича;
Кисельової Євгенії Олександрівни;
Кисіля Сергія Вікторовича;
Петросян Крістіни Єрвандівни;
Пляшкової Катерини Олександрівни;
Свергун Ірини Олексіївни;
Секірської Анжели Геннадіївни;
Смішливої Тетяни Вікторівни;
Чернявської Тетяни Іванівни.
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