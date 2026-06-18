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Роберт Фицо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским перед саммитом Евросовета

18:04, 18 июня 2026
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Планируется обсуждение вопроса о следующем совместном заседании правительств Словакии и Украины.
Роберт Фицо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским перед саммитом Евросовета
Фото: president.gov.ua
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В четверг, 18 июня, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что накануне саммита Европейского совета встретится с президентом Украины Владимиром Зеленскимпишет TASR.

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«Я предполагаю, что мы в первую очередь обсудим процесс вступления Украины в ЕС», — сказал Фицо.

По его словам, планируется также обсуждение следующего совместного заседания правительств Словакии и Украины.

Фицо заявил, что президент Украины предложил провести его в Киеве, тогда как он предпочел бы, чтобы местом проведения была Братислава. Однако, по словам главы словацкого правительства, ожидается, что будет найден компромисс. Он предположил, что оба правительства могли бы встретиться на территории Украины.

Также Фицо заявил, что не видит причин не поддерживать выводы Европейского совета по Украине. В то же время он повторил, что Словакия не будет предоставлять оружие и финансовую помощь Киеву.

Премьер добавил, что никогда не выступал против стремления Киева присоединиться к Европейскому союзу.

«Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких ускоренных путей, исключений или способов обойти стандартный процесс вступления в ЕС. Украина должна выполнить все условия», — сказал Фицо, добавив, что ЕС не способен играть решающую роль в переговорах о мире в Украине.

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Украина Владимир Зеленский Словакия

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