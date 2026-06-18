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Украина и Германия подписали соглашение о разработке ПВО против баллистики

18:11, 18 июня 2026
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в этом соглашении уже заинтересованы семь немецких предприятий.
Украина и Германия подписали соглашение о разработке ПВО против баллистики
Фото: Getty Images
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Министры обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение, по которому страны смогут совместно разрабатывать новые системы противовоздушной обороны для противодействия российской баллистике. Об этом заявил Борис Писториус на открытии заседания контактной группы «Рамштайн».

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Он подчеркнул, что был впечатлен инновационностью украинских военных, и Германия будет учиться ведению войны в рамках партнерства с Украиной.

Отмечается, что соглашение позволит совместно с Германией разрабатывать новые системы ПВО для противодействия баллистическим ракетам. По словам немецкого министра, в этом соглашении уже заинтересованы семь немецких предприятий.

Во время заседания Владимир Зеленский заявил, что у Украины «есть инструменты, чтобы поставить РФ на путь дипломатии», однако российские баллистические ракеты остаются проблемой.

«Поэтому сегодня Украина и Германия делают очень важный, на мой взгляд, совместный шаг. У нас есть определенные технологии, у Германии есть определенные технологии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы объединить эти возможности вместе», — сказал президент.

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Германия Украина Владимир Зеленский

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