Размер минимальной зарплаты и прожиточный минимум: Кабмин утвердил Бюджетную декларацию

Бюджетная декларация на 2027–2029 годы содержит ряд показателей.

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Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы.

Бюджетная декларация содержит, в частности, общие показатели доходов и финансирования государственного бюджета, общие предельные показатели расходов государственного бюджета и предоставления кредитов из государственного бюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и уровень его обеспечения, цели государственной политики в соответствующей сфере деятельности, формирование и реализацию которой обеспечивает главный распорядитель бюджетных средств государственного бюджета, а также показатели их достижения, общую оценку фискальных рисков.

Добавим, правительство также утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы.

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