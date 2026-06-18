Военнослужащим ограничат доступ к казино: Кабмин принял постановление

Проверка пользователей будет проводиться автоматически при идентификации во время входа в игорное пространство или авторизации на сайте.

Фото: dev.ua

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Кабинет Министров Украины принял постановление, которое запускает внедрение механизма ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Об этом заявил глава Государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине Геннадий Новиков.

Он подчеркнул, что проверка пользователей будет происходить автоматически во время идентификации при входе в игорное пространство или авторизации на сайте.

Электронная система организатора игры будет одновременно обращаться к двум источникам — реестру лиц, которым ограничен доступ к азартным играм, и реестру военнослужащих, который сейчас разрабатывает Министерство обороны.

Если данные игрока совпадут с информацией в любом из этих реестров, доступ к игре будет заблокирован. При этом организаторы казино не будут видеть, какая именно база данных стала причиной отказа.

«Это постановление создает основу для дополнительного механизма защиты для военнослужащих и является частью нашей системной работы в сфере ответственной игры. Важно, что решение будет работать автоматически, без лишней бюрократии и без раскрытия информации о военном статусе человека», — заявила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева.

Кто отвечает за запуск механизма

В настоящее время PlayCity и Минобороны работают над необходимыми изменениями и наполнением реестров, которые обеспечат автоматическую проверку наличия ограничения доступа к азартным играм. Обмен данными между государственными ресурсами будет осуществляться через систему электронного взаимодействия «Трембита».

Усиление борьбы с нелегальными казино

В Минцифры подчеркнули, что введение ограничений для военнослужащих — лишь часть комплексной работы по защите игроков. Не менее важно противодействовать нелегальным онлайн-казино, которые работают вне государственного контроля и игнорируют требования законодательства.

Сейчас PlayCity не имеет полномочий самостоятельно блокировать сайты вручную. Агентство выявляет нелегальные игорные ресурсы и принимает решение о необходимости ограничения доступа к ним. Далее это решение реализуется через НКЭК и интернет-провайдеров в соответствии с требованиями Закона № 768.

За первый год работы PlayCity выявило более 4 100 незаконных ресурсов, по которым было принято решение о блокировке. При этом благодаря сотрудничеству с НКЭК удалось существенно ускорить сам механизм реагирования: сегодня решение об ограничении доступа становится обязательным для исполнения провайдерами в течение одних суток с момента выявления нелегального сайта.

Совершенствуем механизм блокировки

Действующая процедура все еще требует совершенствования. Именно поэтому PlayCity создало межведомственную рабочую группу с участием представителей Аппарата СНБО, НБУ, Минцифры, НКЭК, Госспецсвязи и НЦУ. Ее задача — разработать механизмы быстрого ограничения доступа к нелегальным сайтам и приложениям и перейти к модели, при которой провайдеры смогут блокировать такие ресурсы в течение нескольких минут после принятия соответствующего решения.

Параллельно вместе с PlayCity подготовлены изменения в профильное законодательство, которые расширят полномочия регулятора по противодействию нелегальному игорному бизнесу.

Контроль за рекламой азартных игр

«Отдельное направление работы — очистка информационного поля от незаконной рекламы азартных игр. Уже передано на блокировку более 700 страниц в социальных сетях, а также наложено 16 штрафов на общую сумму почти 80 млн грн за нарушение правил рекламы. PlayCity активно сотрудничает с крупнейшими цифровыми платформами — Google, Meta, TikTok, YouTube, Viber и Twitch — чтобы оперативно реагировать на незаконный контент.

Продолжается работа по установлению лиц блогеров и контент-мейкеров, которые незаконно рекламировали казино, — с последующим привлечением к ответственности», — добавили в Минцифры.

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