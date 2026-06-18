Правоохранители задокументировали 12 эпизодов передачи средств, когда начальник коммерческого отдела госпредприятия получил от предпринимателей более 270 тыс. грн за пользование имуществом без договоров.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении коррупционной схемы топ-чиновников облавтодора.

По его словам, должностные лица ГП «Киевское областное дорожное управление», входящего в структуру АО «ДАК «Автомобильные дороги Украины»», а именно — руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор действовали в составе организованной преступной группы.

«Они превратили государственное имущество в источник собственного обогащения. Схема была проста — чиновники сдавали в аренду склады, помещения и другие государственные объекты частным бизнесменам по заниженной стоимости или вообще без заключения договоров и официальной оплаты. Взамен разницу между реальной стоимостью пользования имуществом и уплаченными средствами требовали и получали от предпринимателей наличными», — заявил Руслан Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что задокументировано 12 эпизодов передачи средств, когда начальник коммерческого отдела госпредприятия получил от предпринимателей более 270 тыс. грн за пользование имуществом без договоров.

«Часть денег в сумме более 217 тыс. грн он передавал высшему руководству.

Очередной транш в размере почти 60 тыс. грн должностные лица получили вчера», — заявил он.

Должностные лица были задержаны. Участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Во время обысков изъяты наличные в разных валютах на общую сумму почти 600 тыс. грн, а также мобильные телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, бухгалтерская документация и черновые записи участников схемы.

Кроме того, о подозрении сообщено четырем представителям субъектов хозяйствования. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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