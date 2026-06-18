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Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн подальші кроки на шляху до вступу України у ЄС

20:19, 18 червня 2026
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Володимир Зеленський підкреслив, що важливо вже найближчим часом відкрити решту п’ять переговорних кластерів.
Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн подальші кроки на шляху до вступу України у ЄС
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перед засіданням Європейської ради обговорив з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн подальші кроки на шляху до вступу України у Євросоюз. Також сторони скоординували позиції.

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«Важливо вже найближчим часом відкрити решту п’ять переговорних кластерів. Розраховуємо невдовзі отримати й перший транш із пакета фінансової підтримки ЄС, щоб посилити наш захист.

Окрема увага – безпековій співпраці та роботі із Євросоюзом над угодою у форматі Drone Deal», - заявив він.

Також сторони обговорили й про оборонну підтримку України, передусім зміцнення ППО та захист від російської балістики. 

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ЄС Україна Володимир Зеленський

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