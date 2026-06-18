Кабмін оновив правила компенсації за розміщення ВПО

Строк надання тимчасової компенсації продовжено з двох до трьох місяців.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 715 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 19 березня 2022 р. № 333 і від 27 травня 2025 р. № 616», якою удосконалив механізм надання компенсації витрат на спожиті житлово-комунальні послуги під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб та компенсації таких витрат під час безоплатного розміщення осіб, які не мають необхідних документів, на період їх відновлення. Зокрема, строк надання такої тимчасової компенсації продовжено з двох до трьох місяців. Про це повідомив Пенсійний фонд.

Крім того, постановою передбачено (після забезпечення технічної реалізації) відображення детальної інформації про призначення компенсації в електронному кабінеті Пенсійного фонду України: кому її нараховано, кому відмовлено та з яких причин, як розраховано суму, а також які суми були нараховані та виплачені за відповідні періоди.

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