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ВРП проігнорувала рекомендацію ВККС щодо звільнення судді Олексія Галагана

11:23, 18 червня 2026
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Вища рада правосуддя залишила без розгляду рекомендацію ВККС щодо звільнення з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.
ВРП проігнорувала рекомендацію ВККС щодо звільнення судді Олексія Галагана
Фото: Суспільне
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Вища рада правосуддя залишила без розгляду рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення Олексія Галагана з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. 

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Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку, що Олексій Галаган не відповідає займаній посаді. Однак суддя успішно оскаржив дії органів суддівського самоврядування.

Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду рішенням від 10 грудня 2025 року (залишене без змін постановою Великої Палати від 9 квітня 2026 року) задовольнив позов Олексія Галагана до ВРП. Суд скасував попередні рішення Вищої ради правосуддя та зобов’язав розглянути заяву судді про звільнення у відставку в пріоритетному порядку.

Верховний Суд підкреслив, що заяву про відставку (від 16 вересня 2024 року) потрібно було розглянути раніше за подання ВККС (від 24 жовтня 2024 року), що відповідає принципам суддівської незалежності та авторитету судової влади.

Нагадаємо, що 28 травня 2026 року Вища рада правосуддя вже звільнила Олексія Галагана з посади судді у відставку на виконання рішення Верховного Суду.

Сьогоднішнє рішення ВРП фактично закриває питання примусового звільнення судді за перехідними положеннями Конституції.

«Судово-юридична газета» продовжуватиме стежити за кадровими рішеннями у судовій системі.

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суддя ВККС звільнення ВРП Кропивницький

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