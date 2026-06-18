ВСП проигнорировал рекомендацию ВККС об увольнении судьи Алексея Галагана

Высший совет правосудия оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого.

Фото: Общественное

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Высший совет правосудия оставил без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении Алексея Галагана с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкий на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины пришла к выводу, что Алексей Галаган не соответствует занимаемой должности. Однако судья успешно обжаловал действия органов судейского самоуправления.

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда решением от 10 декабря 2025 года (оставленным без изменений постановлением Большой Палаты от 9 апреля 2026 года) удовлетворил иск Алексея Галагана к ВСП. Суд отменил предыдущие решения Высшего совета правосудия и обязал рассмотреть заявление судьи об увольнении в отставку в приоритетном порядке.

Верховный Суд подчеркнул, что заявление об отставке (от 16 сентября 2024 года) необходимо было рассмотреть раньше, чем представление ВККС (от 24 октября 2024 года), что соответствует принципам судейской независимости и авторитету судебной власти.

Напомним, что 28 мая 2026 года Высший совет правосудия уже уволил Алексея Галагана с должности судьи в отставку во исполнение решения Верховного Суда.

Сегодняшнее решение ВСП фактически закрывает вопрос принудительного увольнения судьи по переходным положениям Конституции.

«Судебно-юридическая газета» продолжит следить за кадровыми решениями в судебной системе.

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