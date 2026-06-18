Готовность граждан к нацсопротивлению предлагают официально закрепить как приоритет государственной политики
В условиях полномасштабной войны вопрос украинской национальной и гражданской идентичности приобретает все большее значение не только для образовательной или гуманитарной сферы, но и для национальной безопасности. В Украине предлагают на законодательном уровне усилить государственную политику в сфере национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, гражданского образования, формирования оборонного сознания, гражданской устойчивости и готовности к национальному сопротивлению.
Одновременно продолжается работа над новыми государственными инициативами, направленными на поддержку украинской идентичности среди учащейся и студенческой молодежи, а также рассматривается идея проведения Года украинской идентичности.
Украинскую идентичность предлагают включить в основы государственной политики
В Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта подчеркнули важность дальнейшего совершенствования законодательства в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.
В частности, в парламент уже внесен правительственный законопроект №15326, который предусматривает изменения в Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».
Документ предлагает впервые прямо закрепить утверждение украинской национальной и гражданской идентичности среди основ внутренней и внешней политики государства. Его целью является согласование базового законодательства с действующими нормами в сфере национальной и гражданской идентичности и усиление государственной политики в условиях современных вызовов безопасности.
Готовность к национальному сопротивлению хотят определить одним из приоритетов
Как указывала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает внесение изменений в несколько положений действующего закона.
Среди предложенных нововведений:
- закрепление утверждения украинской национальной и гражданской идентичности как одного из направлений государственной политики;
- содействие формированию оборонного сознания;
- развитие гражданской устойчивости;
- повышение готовности граждан к национальному сопротивлению;
- поддержка национально-патриотического и военно-патриотического воспитания;
- развитие гражданского образования.
Предполагается, что реализация этих целей будет осуществляться через систему мероприятий в сфере воспитания, образования и формирования общественно-государственных ценностей.
Также предлагается дополнить положения закона нормами о формировании и сохранении украинской национальной и гражданской идентичности наряду с обеспечением национально-культурных и языковых потребностей граждан.
Почему изменения считают важными
Авторы законодательных изменений подчеркивают, что способность государства противостоять внутренним и внешним угрозам в значительной степени зависит от уровня национальной сплоченности и осознания гражданами своей принадлежности к украинской нации.
В пояснительных материалах отмечается, что национально-патриотическое воспитание должно способствовать формированию оборонного сознания на основе общественно-государственных ценностей Украины.
В то же время военно-патриотическое воспитание рассматривается как инструмент формирования готовности к национальному сопротивлению, повышения уважения к военной службе и приобретения гражданами необходимых компетенций в сфере безопасности и обороны.
Гражданское образование, в свою очередь, должно способствовать развитию гражданских компетенций, осознанию прав и обязанностей, а также ответственности за защиту государственной независимости и территориальной целостности Украины.
Год украинской идентичности находится на рассмотрении
Отдельно во время профессионального обсуждения был поднят вопрос введения Года украинской идентичности.
Инициатива возникла после обращений представителей общественности и была передана на рассмотрение главе государства. Ожидается, что ее реализация будет способствовать увеличению количества мероприятий, направленных на формирование национальной идентичности, усилению государственной политики в этой сфере и расширению поддержки соответствующих программ как на общегосударственном, так и на местном уровнях.
Проект соответствующего указа уже согласован правительством и в настоящее время находится на рассмотрении Президента Украины.
Особое внимание планируют уделить молодежи
В Комитете по вопросам молодежи и спорта подчеркивают, что особое значение сегодня приобретает работа именно с учащейся и студенческой молодежью.
Именно в молодом возрасте формируются гражданская позиция, ответственность, ценностные ориентиры и отношение к государству, которые в дальнейшем будут влиять на развитие общества на протяжении многих лет.
В Комитете заявляют о поддержке инициатив, направленных на укрепление украинской национальной и гражданской идентичности, и рассчитывают, что наработки профессиональных дискуссий и в дальнейшем будут использоваться при подготовке законодательных изменений и развитии государственной политики в этой сфере.
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