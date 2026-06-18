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Готовность граждан к нацсопротивлению предлагают официально закрепить как приоритет государственной политики

13:50, 18 июня 2026
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Вместе с законодательными изменениями рассматривается инициатива по проведению Года украинской идентичности.
Готовность граждан к нацсопротивлению предлагают официально закрепить как приоритет государственной политики
Иллюстративное фото, источник - Тернопольская ОВА
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В условиях полномасштабной войны вопрос украинской национальной и гражданской идентичности приобретает все большее значение не только для образовательной или гуманитарной сферы, но и для национальной безопасности. В Украине предлагают на законодательном уровне усилить государственную политику в сфере национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, гражданского образования, формирования оборонного сознания, гражданской устойчивости и готовности к национальному сопротивлению.

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Одновременно продолжается работа над новыми государственными инициативами, направленными на поддержку украинской идентичности среди учащейся и студенческой молодежи, а также рассматривается идея проведения Года украинской идентичности.

Украинскую идентичность предлагают включить в основы государственной политики

В Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта подчеркнули важность дальнейшего совершенствования законодательства в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

В частности, в парламент уже внесен правительственный законопроект №15326, который предусматривает изменения в Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».

Документ предлагает впервые прямо закрепить утверждение украинской национальной и гражданской идентичности среди основ внутренней и внешней политики государства. Его целью является согласование базового законодательства с действующими нормами в сфере национальной и гражданской идентичности и усиление государственной политики в условиях современных вызовов безопасности.

Готовность к национальному сопротивлению хотят определить одним из приоритетов

Как указывала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает внесение изменений в несколько положений действующего закона.

Среди предложенных нововведений:

  • закрепление утверждения украинской национальной и гражданской идентичности как одного из направлений государственной политики;
  • содействие формированию оборонного сознания;
  • развитие гражданской устойчивости;
  • повышение готовности граждан к национальному сопротивлению;
  • поддержка национально-патриотического и военно-патриотического воспитания;
  • развитие гражданского образования.

Предполагается, что реализация этих целей будет осуществляться через систему мероприятий в сфере воспитания, образования и формирования общественно-государственных ценностей.

Также предлагается дополнить положения закона нормами о формировании и сохранении украинской национальной и гражданской идентичности наряду с обеспечением национально-культурных и языковых потребностей граждан.

Почему изменения считают важными

Авторы законодательных изменений подчеркивают, что способность государства противостоять внутренним и внешним угрозам в значительной степени зависит от уровня национальной сплоченности и осознания гражданами своей принадлежности к украинской нации.

В пояснительных материалах отмечается, что национально-патриотическое воспитание должно способствовать формированию оборонного сознания на основе общественно-государственных ценностей Украины.

В то же время военно-патриотическое воспитание рассматривается как инструмент формирования готовности к национальному сопротивлению, повышения уважения к военной службе и приобретения гражданами необходимых компетенций в сфере безопасности и обороны.

Гражданское образование, в свою очередь, должно способствовать развитию гражданских компетенций, осознанию прав и обязанностей, а также ответственности за защиту государственной независимости и территориальной целостности Украины.

Год украинской идентичности находится на рассмотрении

Отдельно во время профессионального обсуждения был поднят вопрос введения Года украинской идентичности.

Инициатива возникла после обращений представителей общественности и была передана на рассмотрение главе государства. Ожидается, что ее реализация будет способствовать увеличению количества мероприятий, направленных на формирование национальной идентичности, усилению государственной политики в этой сфере и расширению поддержки соответствующих программ как на общегосударственном, так и на местном уровнях.

Проект соответствующего указа уже согласован правительством и в настоящее время находится на рассмотрении Президента Украины.

Особое внимание планируют уделить молодежи

В Комитете по вопросам молодежи и спорта подчеркивают, что особое значение сегодня приобретает работа именно с учащейся и студенческой молодежью.

Именно в молодом возрасте формируются гражданская позиция, ответственность, ценностные ориентиры и отношение к государству, которые в дальнейшем будут влиять на развитие общества на протяжении многих лет.

В Комитете заявляют о поддержке инициатив, направленных на укрепление украинской национальной и гражданской идентичности, и рассчитывают, что наработки профессиональных дискуссий и в дальнейшем будут использоваться при подготовке законодательных изменений и развитии государственной политики в этой сфере.

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Верховная Рада Украины законопроект Парламент

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