Готовність громадян до нацспротиву пропонують офіційно закріпити як пріоритет державної політики

Разом із законодавчими змінами розглядається ініціатива щодо проведення Року української ідентичності.

Ілюстративне фото, джерело - Тернопільська ОВА

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В умовах повномасштабної війни питання української національної та громадянської ідентичності набуває дедалі більшого значення не лише для освітньої чи гуманітарної сфери, а й для національної безпеки. В Україні пропонують на законодавчому рівні посилити державну політику у сфері національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, громадянської освіти, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву.

Водночас триває робота над новими державними ініціативами, спрямованими на підтримку української ідентичності серед учнівської та студентської молоді, а також розглядається ідея проведення Року української ідентичності.

Українську ідентичність пропонують включити до засад державної політики

У Комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту наголосили на важливості подальшого вдосконалення законодавства у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Зокрема, до парламенту вже внесено урядовий законопроєкт №15326, який передбачає зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики».

Документ пропонує вперше прямо закріпити утвердження української національної та громадянської ідентичності серед засад внутрішньої та зовнішньої політики держави. Його метою є узгодження базового законодавства з чинними нормами у сфері національної та громадянської ідентичності та посилення державної політики в умовах сучасних безпекових викликів.

Готовність до національного спротиву хочуть визначити одним із пріоритетів

Як вказувала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає внесення змін до кількох положень чинного закону.

Серед запропонованих нововведень:

закріплення утвердження української національної та громадянської ідентичності як одного з напрямів державної політики;

сприяння формуванню оборонної свідомості;

розвиток громадянської стійкості;

підвищення готовності громадян до національного спротиву;

підтримка національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання;

розвиток громадянської освіти.

Передбачається, що реалізація цих цілей здійснюватиметься через систему заходів у сфері виховання, освіти та формування суспільно-державних цінностей.

Також пропонується доповнити положення закону нормами щодо формування та збереження української національної і громадянської ідентичності поряд із забезпеченням національно-культурних і мовних потреб громадян.

Чому зміни вважають важливими

Автори законодавчих змін наголошують, що здатність держави протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам значною мірою залежить від рівня національної згуртованості та усвідомлення громадянами своєї належності до української нації.

У пояснювальних матеріалах зазначається, що національно-патріотичне виховання має сприяти формуванню оборонної свідомості на основі суспільно-державних цінностей України.

Водночас військово-патріотичне виховання розглядається як інструмент формування готовності до національного спротиву, підвищення поваги до військової служби та набуття громадянами необхідних компетентностей у сфері безпеки й оборони.

Громадянська освіта, своєю чергою, має сприяти розвитку громадянських компетентностей, усвідомленню прав та обов’язків, а також відповідальності за захист державної незалежності та територіальної цілісності України.

Рік української ідентичності перебуває на розгляді

Окремо під час фахового обговорення було порушено питання запровадження Року української ідентичності.

Ініціатива виникла після звернень представників громадськості та була передана на розгляд главі держави. Очікується, що її реалізація сприятиме збільшенню кількості заходів, спрямованих на формування національної ідентичності, посиленню державної політики у цій сфері та розширенню підтримки відповідних програм як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Проєкт відповідного указу вже погоджено урядом та наразі він перебуває на розгляді Президента України.

Особливу увагу планують приділити молоді

У Комітеті з питань молоді і спорту наголошують, що особливого значення сьогодні набуває робота саме з учнівською та студентською молоддю.

Саме в молодому віці формуються громадянська позиція, відповідальність, ціннісні орієнтири та ставлення до держави, які в подальшому впливатимуть на розвиток суспільства протягом багатьох років.

У Комітеті заявляють про підтримку ініціатив, спрямованих на зміцнення української національної та громадянської ідентичності, та розраховують, що напрацювання фахових дискусій і надалі використовуватимуться під час підготовки законодавчих змін і розвитку державної політики у цій сфері.

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