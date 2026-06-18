Могут ли невыплата зарплаты и увольнение считаться формой моббинга — позиция суда

Работница была доведена до нервного срыва систематическими действиями работодателя.

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Часто работники сталкиваются с конфликтами на работе, но далеко не каждый конфликт суд признает моббингом. По делу № 295/12259/24 Богунский районный суд г. Житомира сделал важный вывод: систематическая невыплата заработной платы, необоснованные дисциплинарные взыскания и незаконное увольнение могут быть проявлениями моббинга со стороны работодателя.

Конфликт, выходящий за рамки трудовых отношений

Истица работала главным бухгалтером предприятия более четырех лет и одновременно являлась его совладелицей. Между ней и директором возник корпоративный спор относительно доли в уставном капитале общества.

После начала этого конфликта ситуация на работе резко изменилась. Работнице перестали выплачивать заработную плату, несмотря на то, что она продолжала выполнять свои трудовые обязанности удаленно. Впоследствии работодатель объявил о сокращении её должности и уволил по сокращению штата.

Что увидел суд в действиях работодателя

Суд рассмотрел не отдельный эпизод, а всю совокупность действий руководства предприятия.

Было установлено, что работодатель:

длительное время не выплачивал работнице заработную плату;

не осуществлял надлежащих отчислений ЕСВ;

применял дисциплинарные меры, законность которых уже ставилась под сомнение;

сократил должность без наличия реальных оснований для такого сокращения;

незаконно уволил работницу.

По мнению суда, такие действия не были случайными или единичными. Они носили системный характер и совпали по времени с корпоративным конфликтом между сторонами.

Почему суд признал именно моббинг

Ссылаясь на статью 2-2 ТК Украины, суд отметил, что моббинг — это систематические и умышленные действия работодателя, направленные на унижение работника или создание для него враждебной атмосферы путем психологического или экономического давления.

В данном деле суд прямо констатировал наличие обеих форм давления:

Экономическое давление проявлялось в систематическом безосновательном лишении работницы заработной платы.

Психологическое давление заключалось в незаконном привлечении к дисциплинарной ответственности, сокращении должности и последующем незаконном увольнении.

Особое внимание суд уделил тому, что конфликт длился почти год и был направлен на выведение работницы из психологического равновесия и фактическое подталкивание её к увольнению.

Последствия для работницы

Суд установил, что длительное давление привело к серьёзным негативным последствиям для здоровья работницы. Она обращалась к врачу, у нее был диагностирован тревожный синдром, она страдала от бессонницы, нервного срыва и обострения хронических заболеваний.

Именно поэтому суд не только признал факт моббинга, но и присудил возмещение морального вреда.

Важный сигнал для работодателей

Как отмечает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, это решение показывает, что моббинг — это не только оскорбления, угрозы или унижения в коллективе. Судебная практика постепенно формирует более широкое понимание этого явления.

Если работодатель систематически использует невыплату зарплаты, дисциплинарные взыскания, искусственное сокращение должности или незаконное увольнение в качестве инструмента давления на работника, такие действия могут быть квалифицированы судом как моббинг со всеми правовыми последствиями: восстановлением на работе, взысканием заработной платы, среднего заработка и компенсацией морального вреда.

Дело № 295/12259/24 является показательным примером того, что суды уже готовы не только защищать трудовые права работников, но и прямо признавать факты моббинга, когда работодатель превращает управленческие решения в инструмент преследования работника.

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