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Подарки ко Дню бухгалтера: нужно ли начислять ЕСВ

12:59, 18 июня 2026
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Налоговики объяснили, в каких случаях стоимость подарков работникам включается в базу начисления ЕСВ и когда на такие выплаты единый социальный взнос не начисляется.
Подарки ко Дню бухгалтера: нужно ли начислять ЕСВ
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16 июля в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. По случаю профессионального праздника многие работодатели поздравляют сотрудников премиями, подарками и другими поощрениями. Вместе с тем у предприятий возникает практический вопрос: нужно ли начислять единый социальный взнос на стоимость таких подарков и в каких случаях они включаются в базу начисления ЕСВ.

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Согласно пункту 1 части первой статьи 4 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются работодатели, в частности предприятия, учреждения и организации, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством, а также по гражданско-правовым договорам. Вместе с тем исключение составляют гражданско-правовые договоры, заключенные с физическими лицами-предпринимателями, если выполняемые работы или предоставляемые услуги соответствуют видам деятельности, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно пункту 1 части первой статьи 7 Закона №2464 базой начисления ЕСВ для таких плательщиков является сумма заработной платы, начисленной каждому застрахованному лицу. К ней относятся основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе предоставленные в натуральной форме, которые определяются в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда».

Статьей 1 Закона Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» установлено, что заработная плата — это вознаграждение, которое, как правило, выплачивается в денежной форме и которое работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу в соответствии с трудовым договором.

Перечень выплат, относящихся к основной и дополнительной заработной плате, а также к другим поощрительным и компенсационным выплатам, определен Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 №5.

В частности, согласно подпункту 2.3.2 раздела 2 Инструкции №5 единовременные поощрения работников предприятия, не связанные с конкретными результатами труда, в частности к юбилейным, праздничным и памятным датам, как в денежной, так и в натуральной форме, относятся к фонду дополнительной заработной платы.

В то же время стоимость подарков к юбилейным и памятным датам, которые работодатель безвозмездно передает лицам, не состоящим с предприятием в трудовых отношениях, относится к другим выплатам, не входящим в фонд оплаты труда. Согласно пункту 3.32 раздела 3 Инструкции №5 такие выплаты рассматриваются как благотворительная помощь лицам, не являющимся работниками предприятия.

Таким образом, если подарки ко Дню бухгалтера или другим праздничным и памятным датам предоставляются работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, их стоимость включается в базу начисления единого социального взноса. Если же подарки получают лица, не являющиеся работниками предприятия, начислять ЕСВ на их стоимость не требуется.

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