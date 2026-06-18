Должен ли отец-военнослужащий платить больше алиментов, если дочь учится в Польше: суд поставил точку в споре

Дочь просила увеличить алименты до 17 111 грн из-за обучения в Польше, однако апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра выплат.

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Сумской апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с отца 4500 грн ежемесячных алиментов в пользу совершеннолетней дочери, которая обучается на дневной форме в польском университете. Дочь просила увеличить сумму до 17 111 грн, ссылаясь на расходы на обучение и аренду жилья в Польше, однако суд пришел к выводу, что установленный размер соответствует как ее потребностям, так и реальным возможностям отца.

Апелляционная инстанция подчеркнула, что при определении алиментов на совершеннолетних детей, продолжающих обучение, суд должен учитывать не только потребности студента, но и материальное положение обоих родителей, наличие других иждивенцев, состояние здоровья плательщика алиментов и его реальную способность оказывать материальную помощь.

Обстоятельства дела

Истец, являющаяся совершеннолетней дочерью ответчика, обучается на дневной форме в университете WBS MERITO в Познани. Обучение является платным и продлится до июня 2030 года. Также она арендует жилье в Польше и утверждала, что из-за дневной формы обучения не имеет возможности работать и самостоятельно обеспечивать себя. В связи с этим девушка обратилась в суд с требованием взыскать с отца алименты в размере 17 111 грн в месяц до завершения обучения или до достижения ею 23 лет.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и присудил 4500 грн ежемесячно. Истец обжаловала это решение, считая сумму недостаточной. По ее мнению, суд фактически возложил на мать значительно большую часть расходов на обучение и проживание, хотя оба родителя должны участвовать в содержании ребенка.

Что учел суд

При рассмотрении дела суд установил, что отец является военнослужащим и получает денежное обеспечение. Вместе с тем размер его доходов существенно отличается в зависимости от месяца. Кроме того, он состоит в новом браке, имеет двух несовершеннолетних дочерей и заболевания, связанные с прохождением военной службы, из-за чего неоднократно проходил лечение.

Суд также учел, что мать истца в 2025 году получала доход, который был существенно выше дохода отца, и не имеет других иждивенцев.

Коллегия судей обратила внимание, что закон возлагает обязанность содержать совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение, на обоих родителей. Поэтому при определении размера алиментов необходимо оценивать не только возможности одного из них, но и участие второго родителя в финансировании обучения и проживания ребенка.

Правовая позиция апелляционного суда

Суд напомнил, что в соответствии со статьей 199 Семейного кодекса родители обязаны содержать совершеннолетних детей, которые продолжают обучение и нуждаются в материальной помощи, до достижения ими 23 лет при условии, что родители имеют возможность предоставлять такую помощь.

Апелляционный суд отметил, что для возникновения такой обязанности необходима совокупность нескольких условий: ребенок должен быть старше 18 лет, но младше 23 лет, продолжать обучение, нуждаться в материальной помощи в связи с обучением, а родители должны иметь возможность ее предоставлять.

Коллегия судей также сослалась на практику Верховного Суда, согласно которой при определении размера алиментов могут учитываться расходы на обучение, проживание, учебники и проезд к месту обучения. Вместе с тем эти расходы не являются единственным критерием — суд должен оценить материальное положение родителей и другие существенные обстоятельства дела.

Почему суд отказал в увеличении алиментов

Апелляционный суд согласился с выводом местного суда о том, что материалы дела не подтверждают возможность отца выплачивать алименты в запрашиваемом размере 17 111 грн в месяц. Суд обратил внимание, что истец не представила надлежащих доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии у ответчика такой финансовой возможности.

По мнению коллегии судей, алименты в размере 4500 грн ежемесячно с учетом обязанности обоих родителей участвовать в содержании ребенка обеспечивают надлежащий уровень материальной поддержки истца на период обучения и одновременно соответствуют возможностям отца, который содержит еще двух несовершеннолетних детей.

Отдельно суд отклонил доводы относительно возмещения расходов на профессиональную правовую помощь. Иск был удовлетворен лишь частично — на 26,3% от заявленных требований, поэтому компенсация расходов на адвоката подлежала взысканию пропорционально удовлетворенной части иска. Именно по этим основаниям суд взыскал 1315 грн из заявленных 5000 грн расходов на правовую помощь.

Решение суда

Сумской апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Заречного районного суда города Сумы — без изменений. Таким образом, отец продолжит выплачивать дочери 4500 грн алиментов ежемесячно с 28 октября 2025 года до окончания ее обучения 30 июня 2030 года, но не дольше чем до достижения ею 23 лет. Постановление по делу № 591/12243/25 вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

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