В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

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В делах об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения по статье 130 КУоАП показания алкотестера традиционно рассматриваются как одно из ключевых доказательств вины водителя. Однако, как показывает актуальная судебная практика, автоматизм доверия к приборам типа «Drager Alcotest» постепенно уступает место детальному юридическому анализу условий их эксплуатации.

Одной из основ, на которые в последнее время все чаще обращают внимание суды при пересмотре постановлений по статье 130 КУоАП, является несоблюдение технических требований к использованию алкотестеров или наличие признаков их некорректной работы. Особое внимание суды уделяют случаям, когда зафиксированная прибором температура окружающей среды не соответствует фактическим погодным условиям. Такие расхождения могут свидетельствовать о нарушении условий эксплуатации алкотестера и ставить под сомнение достоверность его показаний, открывая дополнительные возможности для защиты водителя.

Долгое время большинство судов не принимали во внимание технические характеристики алкотестеров Drager Alcotest, в частности допустимую погрешность в зависимости от температуры окружающей среды. Результаты прибора часто считали неопровержимым доказательством, даже если температура на момент теста была низкой или высокой.

Новый прецедент может изменить практику. 24 апреля 2026 года Полтавский апелляционный суд по делу № 538/15/26 отменил постановление суда первой инстанции и закрыл производство по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Дело № 538/15/26 Полтавского апелляционного суда

Согласно постановлению судьи, водитель управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения с согласия водителя в установленном законом порядке проводилось с применением прибора Драгер 6810, результат теста — 0,42 промилле.

Суд первой инстанции признал его виновным в совершении правонарушения, однако защита обратила внимание на критическую деталь в распечатке прибора. Защита апеллировала к тому, что на распечатке прибора зафиксирована температура +11 °C, что не соответствовало реальным погодным условиям.

Апелляционный суд установил, что действительно на чеке прибора зафиксирована температура +11 °C. В то же время, согласно официальной справке Полтавского областного центра по гидрометеорологии, температура воздуха в то время в регионе колебалась от -1,5 °C до -0,7 °C.

Разница между реальной температурой и показателем прибора почти в 12 градусов стала основанием для вывода о технической неисправности или нарушении условий эксплуатации.

При этих обстоятельствах достоверность результатов освидетельствования вызвала обоснованные сомнения, а потому суд применил конституционный принцип презумпции невиновности, согласно которому все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

Постановление отменено, производство закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

Дело № 522/21975/25 Одесского апелляционного суда

Военнослужащий управлял электросамокатом якобы в состоянии опьянения, результат алкотестера — 0,31 промилле. Защитник утверждал, что прибор показал 28 °C при фактических 18 °C, что свидетельствует о некорректном результате.

Суд критически оценил доводы защиты, отметив, что показатель в чеке размещен в графе «прибор температура», а значит, он не должен идентично совпадать с температурой воздуха.

Прибор имел действующее свидетельство о поверке и последнюю градуировку, что подтверждало его надлежащее техническое состояние.

Даже с учетом максимально допустимой относительной погрешности в +/- 10%, результат 0,31 промилле все равно значительно превышал предельную норму в 0,2 промилле.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, водитель привлечен к ответственности.

Дело № 503/73/25 Одесского апелляционного суда

Одесский апелляционный суд отменил постановление районного суду и закрыл производство по делу в отношении водителя, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судья удовлетворила апелляционную жалобу частично. Постановление суда первой инстанции, которым водителю назначали штраф 17 000 грн и лишение права управления транспортными средствами на 1 год, было отменено.

Суд использовал температурный фактор как один из ключевых аргументов в пользу водителя.

Температура окружающей среды во время теста по данным распечатки Drager составляла +2 °C. Суд сослался на технические характеристики прибора Drager Alcotest, в частности, ДСТУ OIML R 126 и Руководство по эксплуатации.

Суд отметил, что при таких условиях, как низкая температура и небольшое превышение порога промилле, полиция должна была обязательно направить водителя на освидетельствование в медицинское учреждение, а не ограничиваться прибором на месте.

Что это означает на практике

Разница температур в 10 и более градусов рассматривается судами как сигнал возможной неисправности сенсора или нарушения условий эксплуатации прибора.

Простой констатации разницы недостаточно. Защита должна четко показать, что с учетом допустимой погрешности (±0,04–0,06 ‰ + относительная погрешность до 10%) результат теста мог находиться в пределах нормы (ниже 0,2 ‰).

Самая сильная позиция — когда температурная погрешность сочетается с другими нарушениями: прерванной видеозаписью, отсутствием двух свидетелей или непредоставлением предложения медицинского освидетельствования.

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