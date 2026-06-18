Может ли быть назначена ОГД лицу, проживавшему с погибшим военнослужащим без регистрации брака — позиция КАС ВС

Суд постановил, что право на единовременную денежную помощь возникает в момент смерти военнослужащего и зависит от действующей на тот момент редакции закона.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело об обжаловании протокола комиссии Министерства обороны Украины по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи (ОГД) и компенсационных выплат.

Ключевой вопрос — было ли лицо на дату смерти военнослужащего отнесено специальным законом к кругу лиц, имеющих право на назначение и получение ОДГ.

Статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (далее — Закон № 2011-XII) установлен перечень лиц, имеющих право на назначение и получение ОДГ.

Согласно ст. 16-1 Закона Украины № 2011-XII (в редакции, действовавшей на момент смерти военнослужащего), право на ОГД имеют: родители, один из супругов (не вступивший в повторный брак), несовершеннолетние дети и иждивенцы погибшего. На иждивении находятся члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом № 2262-XII.

Впоследствии Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно назначения и выплаты единовременной денежной помощи» № 3515-IX была обновлена редакция указанной статьи и изложена в следующей редакции, где к членам семей погибших (умерших) лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 статьи 16 Закона № 2011-XII, относятся:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при жизни было лишено родительских прав;

вдова (вдовец);

родители (усыновители) погибшего (умершего) лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на момент его гибели (смерти);

внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли);

женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее (умершее) лицо проживало одной семьёй, но не состояло с ней (с ним) в браке или в каком-либо другом браке, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»».

Законодательное регулирование спорных правоотношений претерпело изменения, в том числе в части определения круга лиц, имеющих право на получение ОГД. В связи с этим для правильного разрешения спора необходимо определить, какая именно редакция указанной нормы подлежит применению в данном случае, что, в свою очередь, обусловливает необходимость выяснения момента возникновения права на соответствующую выплату.

Суд отметил, что право на получение ОГД является производным от юридического факта гибели (смерти) военнослужащего и возникает именно с момента наступления этого события.

Следовательно, именно по состоянию на дату смерти военнослужащего, которая является моментом возникновения права на соответствующую выплату, подлежит определению круг лиц, имеющих право на получение ОГД в соответствии со статьей 16-1 Закона № 2011-XII. Указанное обеспечивает принцип правовой определенности, стабильности бюджетных обязательств государства и исключает возможность изменения (увеличения или уменьшения) субъектного состава получателей после наступления юридического факта, с которым закон связывает возникновение соответствующего права.

КАС ВС пришел к выводу о необоснованности заключений судов предыдущих инстанций о возможности отнесения истицы к кругу получателей ОГД путем применения категории «член семьи» в широком смысле этого понятия, поскольку они фактически приводят к расширению перечня лиц, определенного Законом № 2011-XII. Законодатель в редакции нормы, действовавшей на момент смерти военнослужащего, установил исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на получение спорной выплаты, а последующие изменения в законодательстве, в частности расширение перечня лиц, которые могут быть отнесены к членам семьи военнослужащего, не имеют обратной силы во времени и не могут влиять на определение субъектного состава лиц, приобретших право на получение ОГД, если такое право возникло до вступления в силу соответствующих изменений.

В таких обстоятельствах оснований для признания оспариваемого решения комиссии Минобороны Украины противоправным отсутствуют, а потому решения судов предыдущих инстанций подлежат отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении иска.

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