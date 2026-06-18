На Полтавщині поліція програла справу про пʼяне водіння у суді через невірний показник температури на чеку «Драгера»

Уважність до деталей у протоколі та чеку алкотестеру може стати вирішальною у збереженні права керування та уникненні несправедливого штрафу.

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У справах про керування транспортними засобами у стані сп’яніння за статтею 130 КУпАП показання алкотестера традиційно розглядаються як один із ключових доказів вини водія. Проте, як показує актуальна судова практика, автоматизм довіри до приладів типу «Drager Alcotest» поступово поступається місцем детальному юридичному аналізу умов їхньої експлуатації.

Однією з підстав, на які останнім часом дедалі частіше звертають увагу суди під час перегляду постанов за статтею 130 КУпАП, є недотримання технічних вимог до використання алкотестерів або наявність ознак їхньої некоректної роботи. Особливу увагу суди приділяють випадкам, коли зафіксована приладом температура навколишнього середовища не відповідає фактичним погодним умовам. Такі розбіжності можуть свідчити про порушення умов експлуатації алкотестера та ставити під сумнів достовірність його показань, відкриваючи додаткові можливості для захисту водія.

Довгий час більшість судів не брали до уваги технічні характеристики алкотестерів Drager Alcotest, зокрема допустиму похибку залежно від температури навколишнього середовища. Результати приладу часто вважали беззаперечним доказом, навіть якщо температура на момент тесту була низькою або високою.

Новий прецедент може змінити практику. 24 квітня 2026 року Полтавський апеляційний суд у справі № 538/15/26 скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Справа № 538/15/26 Полтавського апеляційного суду

Згідно з постановою судді, водій керував авто в стані алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія у встановленому законом порядку проводився із застосуванням приладу Драгер 6810, результат тесту 0,42 проміле.

Суд першої інстанції визнав його винним у вчиненні правопорушення, проте захист звернув увагу на критичну деталь у роздруківці приладу. Захист апелював до того, що на роздруківці приладу зафіксована температура +11 C, що не відповідало реальним погодним умовам.

Апеляційний суд встановив, що дійсно на чеку приладу зафіксована температура +11 C. Водночас, згідно з офіційною довідкою Полтавського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря в той час у регіоні коливалася від -1,5 C до -0,7 C.

Різниця між реальною температурою та показником приладу у майже 12 градусів стала підставою для висновку про технічну несправність або порушення умов експлуатації.

За цих обставин достовірність результатів огляду викликала обґрунтовані сумніви, а тому суд застосував конституційний принцип презумпції невинуватості, відповідно до якого всі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Постанову скасовано, провадження закрите у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Справа № 522/21975/25 Одеського апеляційного суду

Військовослужбовець керував електросамокатом нібито у стані сп’яніння, результат алкотестера — 0,31 проміле. Захисник стверджував, що прилад показав 28 C при фактичних 18 C, що свідчить про некоректний результат.

Суд критично оцінив доводи захисту, зазначивши, що показник у чеку розміщений у графі «прилад температура», а отже, він не повинен ідентично збігатися з температурою повітря.

Прилад мав чинне свідоцтво про повірку та останнє градуювання, що підтверджувало його належний технічний стан.

Навіть з урахуванням максимально допустимої відносної похибки у +/- 10%, результат 0,31 проміле все одно значно перевищував граничну норму у 0,2 проміле.

Апеляційну скаргу залишено без задоволення, водія притягнуто до відповідальності.

Справа № 503/73/25 Одеського апеляційного суду

Одеський апеляційний суд скасував постанову районного суду та закрив провадження у справі щодо водія, якого звинувачували у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Суддя задовольнила апеляційну скаргу частково. Постанову суду першої інстанції, якою водію призначали штраф 17 000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік, було скасовано.

Суд використав температурний фактор як один із ключових аргументів на користь водія.

Температура навколишнього середовища під час тесту за даними роздруківки Drager становила +2 C. Суд послався на технічні характеристики приладу Drager Alcotest зокрема, ДСТУ OIML R 126 та Настанову з експлуатації.

Суд зазначив, що за таких умов, як низька температура та невелике перевищення порогу проміле поліція мала обов’язково направити водія на огляд у медичний заклад, а не обмежуватися приладом на місці.

Що це означає на практиці

Різниця температур у 10 і більше градусів розглядається судами як сигнал можливої несправності сенсора або порушення умов експлуатації приладу.

Простої констатації різниці недостатньо. Захист повинен чітко показати, що з урахуванням допустимої похибки (±0,04–0,06 ‰ + відносна похибка до 10%) результат тесту міг знаходитися в межах норми (нижче 0,2 ‰).

Найсильніша позиція — коли температурна похибка поєднується з іншими порушеннями: перерваним відеозаписом, відсутністю двох свідків або непропозицією медичного огляду.

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