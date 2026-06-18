Чи має батько-військовий сплачувати більше аліментів, якщо донька навчається в Польщі: суд поставив крапку в спорі

Донька просила збільшити аліменти до 17 111 грн через навчання в Польщі, однак апеляційний суд не знайшов підстав для перегляду виплат.

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Сумський апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення з батька 4500 грн щомісячних аліментів на користь повнолітньої доньки, яка навчається на денній формі в польському університеті. Донька просила збільшити суму до 17 111 грн, посилаючись на витрати на навчання та оренду житла в Польщі, однак суд дійшов висновку, що визначений розмір відповідає як її потребам, так і реальним можливостям батька.

Апеляційна інстанція наголосила, що при визначенні аліментів на повнолітніх дітей, які продовжують навчання, суд має враховувати не лише потреби студента, а й матеріальне становище обох батьків, наявність інших утриманців, стан здоров’я платника аліментів та його реальну здатність надавати матеріальну допомогу.

Обставини справи

Позивачка, яка є повнолітньою донькою відповідача, навчається на денній формі в університеті WBS MERITO у Познані. Навчання є платним і триватиме до червня 2030 року. Також вона орендує житло в Польщі та стверджувала, що через денну форму навчання не має можливості працювати й самостійно забезпечувати себе. У зв’язку з цим дівчина звернулася до суду з вимогою стягнути з батька аліменти в розмірі 17 111 грн на місяць до завершення навчання або до досягнення нею 23 років.

Суд першої інстанції задовольнив позов частково та присудив 4500 грн щомісяця. Позивачка оскаржила це рішення, вважаючи суму недостатньою. На її думку, суд фактично поклав на матір значно більшу частину витрат на навчання та проживання, хоча обидва батьки повинні брати участь в утриманні дитини.

Що врахував суд

Під час розгляду справи суд встановив, що батько є військовослужбовцем та отримує грошове забезпечення. Водночас розмір його доходів суттєво відрізняється залежно від місяця. Крім того, він перебуває у новому шлюбі, має двох неповнолітніх дочок та захворювання, пов’язані з проходженням військової служби, через що неодноразово проходив лікування.

Суд також врахував, що мати позивачки у 2025 році отримувала дохід, який був істотно вищим за дохід батька, та не має інших утриманців.

Колегія суддів звернула увагу, що закон покладає обов’язок утримувати повнолітню дитину, яка продовжує навчання, на обох батьків. Тому при визначенні розміру аліментів необхідно оцінювати не лише можливості одного з них, а й участь другого з батьків у фінансуванні навчання та проживання дитини.

Правова позиція апеляційного суду

Суд нагадав, що відповідно до статті 199 Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання та потребують матеріальної допомоги, до досягнення ними 23 років за умови, що батьки мають можливість надавати таку допомогу.

Апеляційний суд зазначив, що для виникнення такого обов’язку необхідна сукупність кількох умов: дитина має бути старшою за 18 років, але молодшою за 23 роки, продовжувати навчання, потребувати матеріальної допомоги у зв’язку з навчанням, а батьки повинні мати можливість її надавати.

Колегія суддів також послалася на практику Верховного Суду, згідно з якою при визначенні розміру аліментів можуть враховуватися витрати на навчання, проживання, підручники та проїзд до місця навчання. Водночас ці витрати не є єдиним критерієм — суд повинен оцінити матеріальне становище батьків та інші істотні обставини справи.

Чому суд відмовив у збільшенні аліментів

Апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про те, що матеріали справи не підтверджують можливість батька сплачувати аліменти у запитуваному розмірі 17 111 грн на місяць. Суд звернув увагу, що позивачка не надала належних доказів, які б свідчили про наявність у відповідача такої фінансової спроможності.

На думку колегії суддів, аліменти у розмірі 4500 грн щомісяця з урахуванням обов’язку обох батьків брати участь в утриманні дитини забезпечують належний рівень матеріальної підтримки позивачки на період навчання та водночас відповідають можливостям батька, який утримує ще двох неповнолітніх дітей.

Окремо суд відхилив доводи щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Позов було задоволено лише частково — на 26,3% від заявлених вимог, тому компенсація витрат на адвоката підлягала стягненню пропорційно задоволеній частині позову. Саме з цих підстав суд стягнув 1315 грн із заявлених 5000 грн витрат на правничу допомогу.

Рішення суду

Сумський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Зарічного районного суду міста Суми — без змін. Відтак батько продовжить сплачувати доньці 4500 грн аліментів щомісяця з 28 жовтня 2025 року до закінчення її навчання 30 червня 2030 року, але не довше ніж до досягнення нею 23 років. Постанова у справі 591/12243/25 набрала законної сили з дня її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

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