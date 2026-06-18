Подарунки до Дня бухгалтера: чи потрібно нараховувати ЄСВ

Податківці пояснили, у яких випадках вартість подарунків працівникам включається до бази нарахування ЄСВ та коли на такі виплати єдиний соціальний внесок не нараховується.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

16 липня в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. З нагоди професійного свята багато роботодавців вітають працівників преміями, подарунками та іншими заохоченнями. Водночас у підприємств виникає практичне питання: чи потрібно нараховувати єдиний соціальний внесок на вартість таких подарунків і в яких випадках вони включаються до бази нарахування ЄСВ.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також за цивільно-правовими договорами. Водночас виняток становлять цивільно-правові договори, укладені з фізичними особами-підприємцями, якщо виконувані роботи або надані послуги відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону №2464 базою нарахування ЄСВ для таких платників є сума заробітної плати, нарахованої кожній застрахованій особі. До неї належать основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі надані в натуральній формі, які визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Статтею 1 Закону України від 24.03.1995 №108/95-ВР «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата — це винагорода, яка, як правило, виплачується у грошовій формі та яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу відповідно до трудового договору.

Перелік виплат, що належать до основної та додаткової заробітної плати, а також до інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5.

Зокрема, відповідно до підпункту 2.3.2 розділу 2 Інструкції №5 одноразові заохочення працівників підприємства, не пов’язані з конкретними результатами праці, зокрема до ювілейних, святкових і пам’ятних дат, як у грошовій, так і в натуральній формі, належать до фонду додаткової заробітної плати.

Водночас вартість подарунків до ювілейних та пам’ятних дат, які роботодавець безоплатно передає особам, що не перебувають із підприємством у трудових відносинах, належить до інших виплат, які не входять до фонду оплати праці. Відповідно до пункту 3.32 розділу 3 Інструкції №5 такі виплати розглядаються як благодійна допомога особам, які не є працівниками підприємства.

Отже, якщо подарунки до Дня бухгалтера або інших святкових і пам’ятних дат надаються працівникам, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, їхня вартість включається до бази нарахування єдиного соціального внеску. Якщо ж подарунки отримують особи, які не є працівниками підприємства, нараховувати ЄСВ на їхню вартість не потрібно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.