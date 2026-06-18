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Освіта і наука отримають 78,5 млрд грн до 2029 року – куди підуть найбільші державні інвестиції

20:44, 18 червня 2026
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Уряд визначив освіту та науку пріоритетом держінвестування на 2027-2029 роки, передбачивши рекордне фінансування для шкіл, університетів і STEM-інфраструктури.
Освіта і наука отримають 78,5 млрд грн до 2029 року – куди підуть найбільші державні інвестиції
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Кабінет Міністрів визначив освіту і науку найбільшим напрямом державних інвестицій на 2027–2029 роки. На розвиток галузі передбачено 78,5 млрд грн, що є найбільшим обсягом фінансування серед усіх секторів публічного інвестування. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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За словами міністра, рішення уряду свідчить про те, що розвиток освіти і науки закріплений на рівні державних пріоритетів. Це означає, що стратегічний курс на зміни в освітній сфері не залежить від кадрових рішень чи політичних циклів.

Лісовий наголосив, що освіта потребує довгострокового бачення, стабільних інвестицій і послідовної політики, особливо в умовах війни.

Як зазначив міністр, інвестиції в освіту стосуються конкретних напрямів, зокрема можливості для дітей навчатися очно у безпечних школах, забезпечення підвезення учнів шкільними автобусами, створення сучасних STEM-лабораторій, оновлення гуртожитків, облаштування нових майстерень у закладах професійної освіти та закупівлі обладнання для наукових досліджень в університетах.

«Війна не зменшує важливість освіти. Навпаки. Саме зараз ми повинні продовжувати інвестувати в людей, які будуть відновлювати країну, розвивати економіку, створювати нові технології, навчати наступні покоління», –підкреслив Лісовий.

Міністр зазначив, що рішення уряду стосується не лише фінансування, а й розуміння того, що людський капітал залишається головною цінністю, а інвестиції в нього мають залишатися пріоритетом навіть під час війни.

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уряд Кабінет Міністрів України Міносвіти освіта наука

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