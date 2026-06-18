Правоохоронний комітет рекомендував Раді змінити КК та КПК: підкуп іноземних посадових осіб стане злочином

Метою законопроєкту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.

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У четвер, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув проєкт Закону № 15056 про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції" у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

За підсумками засідання Комітет рекомендував парламенту прийняти документ в другому читанні та в цілому як закон.

Як раніше писала «Судова-юридична газета», метою законопроєкту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.

Для досягнення вказаної мети пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

привести визначення поняття «посадова особа іноземної держави» у відповідність до термінології Конвенції;

уніфікувати положення кримінального законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб;

встановити, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи або відмову у застосуванні таких обмежень;

передбачити, що уповноважені особи юридичної особи, а саме фізичні особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов’язані вживати заходів із запобігання корупції.

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