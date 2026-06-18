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Правоохранительный комитет рекомендовал Раде изменить УК и УПК: подкуп иностранных должностных лиц станет преступлением

21:19, 18 июня 2026
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Целью законопроекта является унификация норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для обеспечения ее дальнейшего надлежащего выполнения.
Правоохранительный комитет рекомендовал Раде изменить УК и УПК: подкуп иностранных должностных лиц станет преступлением
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В четверг, 18 июня, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект Закона № 15056 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции» в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

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По итогам заседания Комитет рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом как закон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», целью законопроекта является унификация норм действующего национального законодательства с положениями Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях для обеспечения ее дальнейшего надлежащего выполнения.

Для достижения указанной цели предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О предотвращении коррупции», в частности:

  • привести определение понятия «должностное лицо иностранного государства» в соответствие с терминологией Конвенции;
  • унифицировать положения уголовного законодательства относительно применения мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц;
  • установить, что в ходе досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления следственного судьи о применении ограничений относительно деятельности юридического лица или отказе в применении таких ограничений;
  • предусмотреть, что уполномоченные лица юридического лица, а именно физические лица, которые в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица, договором, инструкциями или иными устными или письменными разрешениями имеют право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, обязаны принимать меры по предотвращению коррупции.

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Верховная Рада Украины законопроект УПК УКУ

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