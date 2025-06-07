Детям, которые возвращаются из оккупации или депортации, предоставят «подъемные» — 50 тысяч гривен

Государство будет выплачивать единовременную денежную помощь каждому ребенку, который вернулся из ВОТ, депортации или принудительного перемещения.

Источник фото: holibear.com

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Государство ввело единовременную денежную помощь в размере 50 000 грн для каждого ребенка, который возвращается с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Эта сумма должна помочь родителям или законным представителям обеспечить надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка в Украине. Важно, что «подъемная» помощь не повлияет на другие социальные выплаты или субсидии.

Чтобы получить средства, необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей.

В Минсоцполитики подчеркивают: для каждого ребенка составляется индивидуальный план возвращения и поддержки, который предусматривает краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную помощь. В зависимости от потребностей дети могут получать социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги.

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