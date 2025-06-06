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В Кировоградской области мужчина, страдающий эпилепсией, уклонился от мобилизации — что решил суд

15:47, 6 июня 2025
Военнообязанный указал, что получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за того, что около 10 лет болеет эпилепсией.
В Кировоградской области мужчина, страдающий эпилепсией, уклонился от мобилизации — что решил суд
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В Кировоградской области суд наказал мужчину, который дважды получил повестки, но уклонился от мобилизации. Он объяснил, что уже около 10 лет страдает от эпилепсии. Приговор по делу №394/472/25 вынес Новоархангельский районный суд Кировоградской области.

В материалах дела указано, что мужчину признали годным к военной службе в «воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, в вузах, учебных центрах, учреждениях (организациях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения охраны».

Житель Кировоградской области дважды получал повестки, однако уклонился от мобилизации. Он пришёл в пункт сбора, но передумал ехать в учебный центр.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Он подтвердил получение повестки, но отказался от мобилизации, поскольку около десяти лет страдает от эпилепсии и не имеет средств на лечение. В подтверждение своих слов он предоставил суду соответствующие документы.

Военнообязанный отметил, что приступы эпилепсии случаются у него три раза в неделю. Он пояснил, что не отказывается служить, но его состояние здоровья не позволяет этого. Также подчеркнул, что не смог явиться по повестке именно из-за приступов. Искренне раскаялся в содеянном и просил строго не наказывать.

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.

В то же время, на основании ст. 75 УК Украины жителя Кировоградской области освободили от отбывания назначенного наказания, если в течение трёх лет испытательного срока он не совершит нового преступления.

На мужчину возложены обязанности, предусмотренные статьёй 76 УК Украины, а именно: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы или учёбы.

Приговор может быть обжалован в Кропивницком апелляционном суде в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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