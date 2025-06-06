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На Кіровоградщині чоловік, який хворіє на епілепсію, ухилився від мобілізації — що вирішив суд

15:47, 6 червня 2025
Військовозобов’язаний вказав, що отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через те, що близько 10 років хворіє на епілепсію.
На Кіровоградщині чоловік, який хворіє на епілепсію, ухилився від мобілізації — що вирішив суд
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На Кіровоградщині суд покарав чоловіка, який двічі отримав повістки, але ухилився від мобілізації. Він поясни, що близько 10 років хворіє на епілепсію. Вирок у справі №394/472/25 виніс Новоархангельський районний суд Кіровоградської області.

У матеріалах справи вказується, що чоловіка визнали придатним до несення військової служби у «військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, в ВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони».

Житель Кіровоградщини двічі отримав повістки, проте ухилився від мобілізації. Він прийшов на пункт збору, проте передумав їхати до навчального центру.

На суді обвинувачений провину визнав.

Чоловік вказав, що дійсно отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через те, що близько 10 років хворіє на епілепсію, разом з тим він не має коштів для проходження лікування. У підтвердження своїх слів він надав суду відповідні документи.

Військовозобов’язаний вказав, що приступи епілепсії у нього трапляються три рази на тиждень. Він пояснив, що не відмовляється служити, але його стан його здоров'я не дозволяє цього зробити. Також наголошував, що не зміг з'явитися за повісткою, оскільки були приступи епілепсії. Щиро каявся у вчиненому, просив суворо не карати.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Водночас на підставі ст. 75 КК України жителя Кіровоградщини звільнили від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину.

На чоловіка обов'язки, передбачені статтею 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Кропивницького Апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

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