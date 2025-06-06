Відновлення роботи метро на лівому березі – у Києві показали, як ремонтують колії, фото

У КМДА показали фото з місця ремонту пошкоджених колій метрополітену на лівому березі.

Джерело фото: КМДА

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У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. До відновлення міської інфраструктури залучено понад 160 працівників різних служб, повідомляють у КМДА.

Зокрема, на місцях пошкоджень працюють 70 співробітників Керуючих компаній, які задіяли 10 одиниць техніки. Паралельно 70 фахівців КП «Київський метрополітен» займаються відновленням пошкоджених колій та мереж метрополітену.

Крім того, працюють бригади чотирьох районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) комунальної корпорації «Київавтодор» — 26 фахівців та 14 одиниць спецтехніки. Зокрема, навантажувачі та самоскиди, що прибирають уламки, пошкоджені елементи дорожнього покриття та благоустрою.

Нагадаємо, що через російський обстріл пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Для забезпечення пересування пасажирів на цій ділянці запущено дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Автобуси курсують у напрямку від «Лісової» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи. У зворотному напрямку маршрут аналогічний, однак транспорт об’їжджає ділянку між станціями «Дарниця» та «Чернігівська» через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут № 1М включає такі зупинки:

У напрямку до «Арсенальної»:

Станція метро «Лісова» (посадка пасажирів)

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Дарниця»

Театр драми та комедії

Станція метро «Гідропарк»

Арсенальна площа

У напрямку до «Лісової»:

Станція метро «Арсенальна» (посадка пасажирів)

Станція метро «Лівобережна»

Станція метро «Дарниця»

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Лісова»

Маршрут №1М працюватиме на період обмежень у роботі метро.

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