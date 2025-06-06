Денис Шмигаль пояснив, чому поки не почався конкурс на голову Митної служби з вирішальною роллю міжнародних експертів

Реформа митниці має бути комплексною, а не точковою, і на це потрібні великі кошти: прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив затримку із запуском комісії по обранню нового голови Державної митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, в чому полягають причини затримки з початком конкурсу на нового голову Державної митної служби, який має проводитися із вирішальною роллю міжнародних експертів.

«Уряд працює над реформуванням митниці. Реформа митниці має бути комплексною, структурною, має передбачати як низку кадрових питань, так і ряд питань законодавчих, інфраструктурних, технологічних.

Відповідно, план розробляється за домовленістю з МФВ.

До 17 червня у Кабмін має бути поданий план структурної реформи, комплексної реформи митниці.

Для того, щоб це не були фасадні косметичні дії по заміні одної людини, а це має бути відповідна реформа комплексна, ґрунтовна, яка дійсно митницю зробить європейською у відповідності до європейських директив, зробить митницю некорумпованою, зробить митницю сучасною.

Наш шлях у Євросоюз, відповідно, і митниця має бути європейською.

Для цього мають бути передбачені відповідні кошти, які ми також з партнерами зараз опрацьовуємо, джерела цих коштів, і з американськими партнерами, і з європейськими партнерами.

Відповідно з МВФ бенчмарк, який у нас був, посунутий на кінець року, по, власне, запровадженню цієї реформи митниці на той момент, поки не буде знайдено відповідно коштів, відповідна сума коштів.

Сума коштів попередньо доволі велика, це сотні мільйонів доларів, незважаючи навіть на питання реформування кадрової заробітної плати на митницях.

Тому це питання на контролі уряду. Щотижнево проводяться відповідні наради, урядом призначений відповідний Урядовий уповноважений з реформи митниці. З нашими міжнародними партнерами, я уже сказав, з ким проводяться відповідні перемовини», зазначив Денис Шмигаль під час виступу в парламенті.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 жовтня 2024 року підписав закон 3977-IX про перевірку митників на доброчесність та моніторинг способу їх життя, а також про вирішальний голос міжнародних експертів в конкурсі на нового керівника Митної служби.

Верховна Рада 17 вересня прийняла в цілому як закон законопроект 6490-д, яким пропонується провести конкурси на керівництво митниці з вирішальним голосом міжнародних експертів та провести процедуру переатестації всіх працівників митниці.

Автор: Наталя Мамченко

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