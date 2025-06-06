Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

15:15, 6 июня 2025
Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.
Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, в чем заключаются причины задержки с началом конкурса на нового главу Государственной таможенной службы, который должен проводиться с решающей ролью международных экспертов.

«Правительство работает над реформированием таможни. Реформа таможни должна быть комплексной, структурной, должна предусматривать как ряд кадровых вопросов, так и ряд вопросов законодательных, инфраструктурных, технологических.

Соответственно, план разрабатывается по договоренности с МВФ.

До 17 июня в Кабмин должен быть подан план структурной реформы, комплексной реформы таможни.

Для того, чтобы это не были фасадные косметические действия по замене одного человека, а это должна быть соответствующая реформа комплексная, основательная, которая действительно таможню сделает европейской в соответствии с европейскими директивами, сделает таможню некоррумпированной, сделает таможню современной.

Наш путь в Евросоюз, соответственно, и таможня должна быть европейской.

Для этого должны быть предусмотрены соответствующие средства, которые мы также с партнерами сейчас прорабатываем, источники этих средств, и с американскими партнерами, и с европейскими партнерами.

Соответственно с МВФ бенчмарк, который у нас был, сдвинут на конец года, по, собственно, внедрению этой реформы таможни на тот момент, пока не будут найдены соответствующие средства, соответствующая сумма средств.

Сумма средств предварительно довольно большая, это сотни миллионов долларов, невзирая даже на вопрос реформирования кадровой заработной платы на таможнях.

Поэтому этот вопрос на контроле правительства. Еженедельно проводятся соответствующие совещания, правительством назначен соответствующий Правительственный уполномоченный по реформе таможни. С нашими международными партнерами, я уже сказал, с кем проводятся соответствующие переговоры», — отметил Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Верховная Рада 17 сентября приняла в целом как закон законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины таможня Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

Надбавка за особые условия труда в зоне боевых действий не распространяется на работников судебных органов, так как для них существует другое регулирование — Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно правового регулирования выплат для должностей патронатной службы в судах на территории с повышенной угрозой в связи с возможными или действительными боевыми действиями.

Комитет рекомендовал принять изменения в УК и УПК относительно условий освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять изменения в УК и УПК, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Верховный Суд высказался о доплате к пенсии 2000 грн и индексации пенсии военнослужащего в связи с изменением прожиточного минимума

Верховный Суд разрешил спор о правильности исчисления и выплаты пенсии бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда осуществил перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, а также прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000 грн и индексации за 2022-2023 годы.

Кабмин предлагает изменить порядок выдачи временного удостоверения гражданина Украины

Будет исключена норма о выдаче нового временного удостоверения гражданина Украины в случае истечения срока действия предыдущего.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео