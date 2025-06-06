Денис Шмыгаль объяснил, почему пока не начался конкурс на главу Таможенной службы с решающей ролью международных экспертов

Реформа таможни должна быть комплексной, а не точечной, и на это нужны большие средства: премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил задержку с запуском комиссии по избранию нового главы Государственной таможенной службы с решающим голосом международных экспертов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, в чем заключаются причины задержки с началом конкурса на нового главу Государственной таможенной службы, который должен проводиться с решающей ролью международных экспертов.

«Правительство работает над реформированием таможни. Реформа таможни должна быть комплексной, структурной, должна предусматривать как ряд кадровых вопросов, так и ряд вопросов законодательных, инфраструктурных, технологических.

Соответственно, план разрабатывается по договоренности с МВФ.

До 17 июня в Кабмин должен быть подан план структурной реформы, комплексной реформы таможни.

Для того, чтобы это не были фасадные косметические действия по замене одного человека, а это должна быть соответствующая реформа комплексная, основательная, которая действительно таможню сделает европейской в соответствии с европейскими директивами, сделает таможню некоррумпированной, сделает таможню современной.

Наш путь в Евросоюз, соответственно, и таможня должна быть европейской.

Для этого должны быть предусмотрены соответствующие средства, которые мы также с партнерами сейчас прорабатываем, источники этих средств, и с американскими партнерами, и с европейскими партнерами.

Соответственно с МВФ бенчмарк, который у нас был, сдвинут на конец года, по, собственно, внедрению этой реформы таможни на тот момент, пока не будут найдены соответствующие средства, соответствующая сумма средств.

Сумма средств предварительно довольно большая, это сотни миллионов долларов, невзирая даже на вопрос реформирования кадровой заработной платы на таможнях.

Поэтому этот вопрос на контроле правительства. Еженедельно проводятся соответствующие совещания, правительством назначен соответствующий Правительственный уполномоченный по реформе таможни. С нашими международными партнерами, я уже сказал, с кем проводятся соответствующие переговоры», — отметил Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добропорядочность и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Верховная Рада 17 сентября приняла в целом как закон законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестации всех работников таможни.

Автор: Наталя Мамченко

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