В Пенсионном фонде напомнили, как подать заявление на проведение видеоидентификации онлайн

Для подачи заявления на проведение видеоидентификации онлайн нужно выполнить несколько шагов.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на проведение видеоидентификации онлайн.

Алгоритм действий:

Зайдите на страницу веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выберите в верхнем меню сайта «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи».

Заполните все обязательные поля и дайте согласие на получение email-уведомлений от Пенсионного фонда Украины.

Загрузите скан-копии документов (размер каждого файла не должен превышать 1 МБ).

Нажмите «Подать заявление».

Проверить статус заявления можно в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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