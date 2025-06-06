В Пенсионном фонде напомнили, как подать заявление на проведение видеоидентификации онлайн

21:55, 6 июня 2025
Для подачи заявления на проведение видеоидентификации онлайн нужно выполнить несколько шагов.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на проведение видеоидентификации онлайн.
Алгоритм действий:
- Зайдите на страницу веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Выберите в верхнем меню сайта «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи».
- Заполните все обязательные поля и дайте согласие на получение email-уведомлений от Пенсионного фонда Украины.
- Загрузите скан-копии документов (размер каждого файла не должен превышать 1 МБ).
- Нажмите «Подать заявление».
Проверить статус заявления можно в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
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