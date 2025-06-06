У Пенсійному фонді нагадали, як подати заяву на проведення відеоідентифікації онлайн

Для подачі заяви на проведення відеоідентифікації онлайн треба зробити декілька кроків.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як подати заяву на проведення відеоідентифікації онлайн.

Алгоритм дій:

- Увійдіть на сторінку вебпорталу е-послуг Пенсійного фонду України.

- Оберіть на верхній панелі сайту «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку».

- Заповніть усі обов'язкові поля та надайте згоду на отримання email-повідомлень від Пенсійного фонду України

- Завантажте сканкопії документів (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб)

- Натисніть «Подати заяву»

Перевірити статус заяви можна в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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