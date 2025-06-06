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$2000 за путівку до Молдови — на Одещині 20-річний хлопець організував втечу військовозобов’язаних

21:19, 6 червня 2025
Молодик обіцяв провести чоловіків до кордону в обхід пунктів пропуску, але був затриманий разом з «клієнтом» під час спроби нелегального перетину.
$2000 за путівку до Молдови — на Одещині 20-річний хлопець організував втечу військовозобов’язаних
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На Одещині правоохоронці затримали 20-річного організатора переправлення до Молдови військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що житель Роздільнянщини налагодив схему незаконного переправлення чоловіків через українсько-молдовський кордон поза межами пунктів пропуску.

Так, підшукавши «клієнта», молодик пообіцяв доправити його до державного кордону з Молдовою, на якому не будуть нести службу прикордонні наряди.

Фігурант отримав завдаток у розмірі 600 доларів від військовозобов’язаного і надав йому роз’яснення щодо подальшого маршруту, який вони мали подолати разом.

Решту грошей – 1400 доларів – «клієнт» повинен був передати безпосередньо перед самостійним перетином кордону.

Надалі вони почали долати шлях потягом, на таксі та пішки. Утім, дійти до кінця їм завадили правоохоронці, зупинивши під час перетину лісової ділянки.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили порушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинених з корисливих мотивів.

 Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. 

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Одеса військовозобов'язаний перетин кордону

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