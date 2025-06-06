Закон щодо змін процедури приватизації переданого в оренду майна опубліковано – порівняльна таблиця від Східного АГС

Закон про приватизацію орендованого майна вступить у дію з 6 червня 2026 року.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент Володимир Зеленський підписав закон 4360-IX щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду (законопроект 12230).

Східний апеляційний господарський суд розповів, що у газеті «Голос України» опублікували Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду». Закон набере чинності через 12 місяців після публікації, тобто 6 червня 2026 року, окрім окремих положень, які почнуть діяти вже з 7 червня 2025 року.

Проект передбачає скасування права орендаря безпосередньо викупати орендоване майно. Натомість буде запроваджений механізм проведення аукціону з переважним правом орендаря на купівлю за найвищою запропонованою ціною.

Закон також виключає з норм щодо оренди державного і комунального майна положення про компенсацію орендарям вартості невід’ємних поліпшень. Водночас запроваджується можливість зараховувати витрати на капітальний ремонт у рахунок орендної плати.

Для орендарів, які вже почали процедуру викупу і отримали дозвіл на поліпшення майна, встановлюється перехідний період тривалістю один рік для завершення викупу.

Вказаним Законом внесено зміни до Законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави».

Порівняльна таблиця змін до вказаних законів у чинній редакції та з урахуванням змін:

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