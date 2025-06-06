Закон об изменениях процедуры приватизации переданного в аренду имущества опубликован – сравнительная таблица от Восточного АГС

Закон о приватизации арендованного имущества вступит в действие с 6 июня 2026 года.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент Владимир Зеленский подписал закон 4360-IX об особенностях приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду (законопроект 12230).

Восточный апелляционный хозяйственный суд рассказал, что в газете «Голос Украины» опубликовали Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду». Закон вступит в силу через 12 месяцев после публикации, то есть 6 июня 2026 года, кроме отдельных положений, которые начнут действовать уже с 7 июня 2025 года.

Проект предусматривает отмену права арендатора непосредственно выкупать арендованное имущество. Вместо этого будет введен механизм проведения аукциона с преимущественным правом арендатора на покупку по самой высокой предложенной цене.

Закон также исключает из норм по аренде государственного и коммунального имущества положение о компенсации арендаторам стоимости неотъемлемых улучшений. В то же время вводится возможность зачислять расходы на капитальный ремонт в счет арендной платы.

Для арендаторов, которые уже начали процедуру выкупа и получили разрешение на улучшение имущества, устанавливается переходный период продолжительностью один год для завершения выкупа.

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