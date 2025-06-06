Пенсионный фонд объяснил, может ли жене оформить больничный для ухода за больным мужем

Украинцам разъяснили вопрос по оформлению больничных.

Фото: prokadry.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области объяснило, может ли жене оформить больничный для ухода за больным мужем.

В ведомстве напомнили, что основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности является сформированный на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (статья 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что в случае необходимости ухода за пациентом в возрасте от 14 лет его лечащим врачом формируется медицинское заключение категории «Уход за больным членом семьи» на лицо, которое будет осуществлять такой уход.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.