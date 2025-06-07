Адвокаты выступили за ряд уточнений к законодательному урегулированию института письменного производства

Национальная ассоциация адвокатов Украины поддержала идею законодательного урегулирования института письменного производства, но выступила с предложениями к законопроекту 13178.

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Институт письменного производства, хотя и предусмотрен ст. ст. 406, 435 УПК, на практике почти не применяется при рассмотрении уголовных дел. В частности, из-за ограниченного перечня вопросов, которые могут решаться в таком порядке, указывают в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Исправить ситуацию предложили народные депутаты, внесшие в Верховную Раду проект Закона №13178 от 16.04.2025 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно правового регулирования письменного производства и совершения отдельных процессуальных действий».

Документом предлагается закрепить определение письменного производства. Под ним будет пониматься рассмотрение и разрешение апелляционного или кассационного производства либо отдельного процессуального вопроса в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции без участия участников уголовного производства и проведения судебного заседания на основании материалов уголовного производства в случаях, установленных УПК.

Также закладываются законодательные основания для расширения сферы его применения. Например, исключительно в письменном производстве будут решаться вопросы о направлении уголовного производства между судами разных уровней и юрисдикций, в том числе между апелляционными судами. Эти вопросы будет решать коллегия судей Кассационного уголовного суда ВС по представлению суда апелляционной инстанции или по ходатайству сторон либо потерпевшего не позднее пяти дней со дня внесения такого представления или ходатайства, о чем будет выноситься мотивированное постановление.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности обратился к Национальной ассоциации адвокатов Украины с просьбой оценить законодательную инициативу.

Поддержав общую идею законодательного урегулирования института письменного производства как способствующего повышению эффективности и оперативности уголовного судопроизводства, в НААУ предложили ряд дополнений и уточнений.

В частности, адвокаты обратили внимание на то, что определение термина «письменное производство» не содержит указания на необходимость согласия участников такого производства. А это прямо противоречит диспозитивному характеру уголовного процесса, в рамках которого стороны уголовного производства должны иметь право самостоятельно и свободно решать, хотят ли они участвовать в судебном заседании лично или дают согласие на его проведение без их участия, на основании письменных материалов.

Что касается направления ККС уголовного производства между судами разных уровней и юрисдикций, то это несет в себе ряд рисков, способных негативно повлиять на обеспечение справедливости судебного разбирательства. Определение подсудности (как и подследственности на досудебном расследовании) является ключевым процессуальным инструментом, который может существенно повлиять на ход уголовного производства, права сторон и результаты рассмотрения дела по существу.

Вопрос направления уголовного производства часто возникает в условиях конфликта позиций между сторонами, требует учета дополнительных обстоятельств, которые не всегда могут быть надлежащим образом оценены только на основании письменных документов.

В НААУ подчеркнули, что рассмотрение исключительно в письменном производстве делает невозможной или существенно ограничивает реализацию принципов состязательности и диспозитивности, а также лишает участников процесса возможности оперативно реагировать на аргументы оппонентов, предоставлять дополнительные объяснения или уточнения в устной форме. А это противоречит принципу верховенства права и может привести к неравенству процессуальных возможностей.

Поэтому с целью сохранения баланса между оперативностью рассмотрения и соблюдением принципов справедливого судебного разбирательства адвокаты предложили предусмотреть возможность рассмотрения вопроса направления уголовного производства из одного суда в другой как в письменном, так и в устном производстве — в зависимости от наличия возражений и волеизъявления участников производства.

Ранее «Судово-юридична газета» писала, що парламентский комитет рекомендовал принять сразу в целом как закон законопроект 13178 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно правового регулирования письменного производства и совершения отдельных процессуальных действий.

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