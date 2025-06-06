$2000 за путевку в Молдову — в Одесской области 20-летний парень организовал побег военнообязанных

Молодой человек обещал провести мужчин до границы в обход пунктов пропуска, но был задержан вместе с «клиентом» при попытке нелегального пересечения.

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В Одесской области правоохранители задержали 20-летнего организатора переправки военнообязанных мужчин в Молдову. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что житель Раздельнянского района наладил схему незаконного пересечения украинско-молдавской границы вне официальных пунктов пропуска.

Найдя «клиента», молодой человек пообещал доставить его к участку границы с Молдовой, где отсутствуют пограничные патрули.

Фигурант получил предоплату в размере 600 долларов от военнообязанного и дал ему подробные инструкции относительно дальнейшего маршрута, который они должны были пройти вместе.

Оставшуюся сумму — 1400 долларов — «клиент» должен был передать непосредственно перед самостоятельным пересечением границы.

Впоследствии они передвигались поездом, на такси и пешком. Однако завершить маршрут им помешали правоохранители, задержав их при попытке пройти через лесной участок.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили нарушителю о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранением препятствий, совершённых из корыстных побуждений.

Согласно санкции ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.