6 червня у Києві не працюватиме рух метро з лівого берега на правий по червоній лінії

Ворог пошкодив колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва.

У КМДА повідомили, що унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро.

Там зазначили, що поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

«На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій», - заявили у КМДА.

Також там додали, що про додатковий наземний транспорт та відновлення роботи усієї червоної лінії повідомимо додатково.

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