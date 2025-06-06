Практика судов
  1. В Украине

6 июня в Киеве не будет работать движение метро с левого берега на правый по красной линии

10:14, 6 июня 2025
Враг повредил рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.
6 июня в Киеве не будет работать движение метро с левого берега на правый по красной линии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.

В КГГА сообщили, что в результате массированного обстрела столицы повреждены рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.

Там отметили, что поезда будут курсировать только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом примерно 6 минут.

Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта для входа и выхода.

«На месте работают все необходимые специалисты, в том числе специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут использоваться только те поезда метро, которые находились на ночной стоянке в тупиках подземных станций», — заявили в КГГА.

Также там добавили, что об дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии будет сообщено дополнительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Признание судом противоправности мобилизации предлагается внести в перечень оснований для увольнения со службы

Одним из оснований для увольнения с воинской службы предлагается определить вступление в законную силу решения суда, которым призыв признан противоправным.

В КГГА и областных госадминистрациях предлагается ввести заместителей по вопросам обороны — законопроект о нацсопротивлении

Заместителя главы КГГА по вопросам обороны предлагается назначать по представлению Министра обороны и по согласованию с Президентом и Кабмином.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Вместо маленьких судов, в которых есть один или два судьи, лучше создать крупные суды, которые будут более эффективными — РСУ

Суды, в которых мало судей, создают больше проблем, чем приносят пользы.

Бронирование священнослужителей — ДЭСС утвердила перечень из 7736 религиозных организаций, относящихся к критически важным

В перечень критически важных религиозных организаций вошло 7736 организаций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео