6 июня в Киеве не будет работать движение метро с левого берега на правый по красной линии

Враг повредил рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.

В КГГА сообщили, что в результате массированного обстрела столицы повреждены рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.

Там отметили, что поезда будут курсировать только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом примерно 6 минут.

Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта для входа и выхода.

«На месте работают все необходимые специалисты, в том числе специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут использоваться только те поезда метро, которые находились на ночной стоянке в тупиках подземных станций», — заявили в КГГА.

Также там добавили, что об дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии будет сообщено дополнительно.

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