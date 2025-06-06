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Трамп возмущен ударами Украины по РФ и обсуждает прекращение поддержки Киева — The Atlantic

10:01, 6 июня 2025
Дональд Трамп также был впечатлен смелостью ударов по РФ, но считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах.
Трамп возмущен ударами Украины по РФ и обсуждает прекращение поддержки Киева — The Atlantic
Фото: AFP
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Президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины атаковать российские военные аэродромы стратегической авиации. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома.

Также издание отмечает, что в Белом доме эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий относительно целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

По словам источников, после украинской атаки разгорелась новая волна обсуждений по поводу продолжения военной и финансовой помощи Украине. У Трампа вновь активизировалось личное недовольство Зеленским — президент США назвал его «горячей головой», которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

«Зеленский не предупредил президента США о том, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции?» — сказал бывший стратег Трампа Стив Бэннон.

По словам советника, Трамп был впечатлен смелостью ударов, но считает, что Зеленский должен был сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

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США Украина Дональд Трамп

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