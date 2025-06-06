В Тернополе россияне нанесли удар по промышленным объектам — жителей предупредили о загрязненном воздухе

Часть Тернополя осталась без электроснабжения.

Фото: ГСЧС

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В Тернополе 6 июня враг нанес удар по промышленным объектам и объектам инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

«Плотно закройте окна. Часть Тернополя без электричества. Давление воды в городе понижено из-за перебоев с электроснабжением. Возможное отсутствие напора на верхних этажах. Ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Позже глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негод заявил, что, по информации государственной службы «Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины», по состоянию на 08:00 6 июня по результатам замеров на границе зоны поражения выявлено превышение предельно допустимых концентраций некоторых вредных веществ.

Из-за сильного задымления и ухудшения качества воздуха жителей призывают не выходить из дома, плотно закрыть окна и воздержаться от пребывания на улице, особенно детей и лиц с хроническими заболеваниями.

Замеры продолжаются, специалисты пообещали дополнительно информировать об изменении ситуации.

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